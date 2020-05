Rey Mysterio va por el 'Money In The Bank'

Poco le queda por conseguir a Rey Mysterio en la lucha libre profesional. Sabe que el retiro se acerca y no puede desaprovechar las oportunidades que la industria le ofrece. Es el caso de este domingo, cuando será parte de "Money in the Bank".

Será una experiencia especial para el enmascarado que presume raíces mexicanas. "Seis hombres y seis mujeres lucharán al mismo tiempo, desde el primer piso hasta el techo de las torres corporativas, para agarrar el maletín, en los más alto de las oficinas", compartió emocionado en un video.

"Si, dije techo, ¿una decisión mala?, ¿un movimiento equivocado? Y es todo para quien lo haga", advirtió. Es, definitivamente, el combate más arriesgado de su carrera, "pero ese maletín contiene un contrato por una oportunidad de campeonato a cualquier hora y en cualquier lugar".

Demasiado tentador para el veterano esteta. "Lo que me hace darme cuenta que mi carrera está más cerca del final que del comienzo, realmente no sé cuántas oportunidades de campeonato me queden. Y sí, es arriesgado, pero el riesgo vale la recompensa".

Rey consiguió su pase al duelo al vencer en un combate clasificatorio a Buddy Murphy. Mysterio busca sumar un logro más a su palmarés en la empresa, que incluye el campeonato de la WWE, el cetro mundial, el Royal Rumble 2006, el cinturón crucero, de parejas WWE, de parejas WCW, crucero de WCW e intercontinental.