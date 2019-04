Rey Mysterio ve cerca el retiro

Cdmx.- Rey Mysterio es uno de los máximos referentes de la lucha libre mexicana,, aunque aún está vigente, sabe que el retiro está cerca.

El Amo del 619 tiene cerca de 30 años sobre los encordados y en ese tiempo han pasado muchos gladiadores y ha conocido mucho estilo de lucha.

Sin emabargo, sabe que el tiempo está pasando y pronto tendrá que retirarse. "Este deporte ha cambiado drásticamente. No me veo haciendo esto durante muchos años más".

Además destacó a las nuevas generaciones, donde resaltó el trabajo del mexicano Andrade, con quien tiene una rivalidad.

"Me ha encantado poder regresar a WWE y enfrentarme a hombres del calibre de Andrade. Estas cosas hacen que se encienda la llama de mi interior y me diga ´hey, aún puedo hacerlo´. Sin embargo, no creo que pudiera soportar el mismo calendario que tenía cuando era joven".

Rey Mysterio perdió su último duelo en WrestleMania ante Samoa Joe, donde estaba en juego el Campeonato de Estados Unidos.