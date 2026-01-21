logo pulso
VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Ricardo Cordero y su equipo son galardonados

Reciben el trofeo Adrián Fernández por la extraordinaria campaña en el 2025

Por Romario Ventura

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Ricardo Cordero y su equipo son galardonados

Con el pie derecho inició la actividad en el deporte motor para el potosino Ricardo Cordero en este 2026. Aunque aún no se sube al auto, el considerado "GOAT" del rallismo mexicano continúa cosechando reconocimientos gracias a la extraordinaria campaña recientemente concluida.

El pasado 17 de enero, Ricardo Cordero se presentó en la capital del país junto a su navegante Marco Hernández y parte del equipo 399 Tactical GHR Motorsport, para recibir diversos galardones otorgados por el Consejo Directivo de la Scudería Hermanos Rodríguez A.C., encabezado por su presidente, Luis Enrique Orduña Villegas.

Entre los reconocimientos más destacados, Cordero y Hernández recibieron el Trofeo Adrián Fernández, tras consagrarse como ganadores del Rally NACAM y de La Carrera Panamericana. Asimismo, el equipo 399 Tactical GHR Motorsport fue distinguido con el Trofeo Scudería Rodríguez, gracias a los tres campeonatos y un subcampeonato obtenidos durante la temporada 2025: La Carrera Panamericana, el Campeonato Canadiense de Rallismo, el NACAM Rally Championship y el Campeonato Mexicano de Rallismo, consolidándose como el equipo más ganador del año.

En la ceremonia estuvieron presentes, además de Ricardo Cordero y Marco Hernández, Flavio Laborde, jefe de mecánicos, y Gerardo Hernández, director del team GHR Motorsport. El evento contó también con la asistencia de los expresidentes de la Scudería, Carlo J. Pani y Alejandro Naime, así como del Secretario General, Carlos Eduardo Jalife Villalón. De igual forma acudieron delegados de Monterrey, Puebla y Morelia, además de un nutrido grupo de miembros de la Scudería Hermanos Rodríguez A.C..

Cabe destacar que para formar parte de esta institución y ser acreedor a estos reconocimientos, se requiere haber realizado aportaciones relevantes al automovilismo mexicano, ya sea como piloto, organizador, periodista u otro actor del medio.

"Honrado por estos nombramientos, es un buen bálsamo para arrancar el año y una gran motivación tanto para mí como para todo el equipo. En 2025 trabajamos todos los días con el objetivo de ser los mejores en lo que hacemos. Agradecido con la organización por tomarnos en cuenta; ahora toca regresar a casa, plantear el calendario 2026 e ir por nuevos logros", señaló Ricardo Cordero.

