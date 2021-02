Ricardo Ferretti, satisfecho con empate ante el Atlético de San Luis

Ricardo Ferretti aseguró que sus Tigres merecieron ganarle al Atlético de San Luis, pero se fue tranquilo tras el empate en el estadio Alfonso Lastras (2-2). Los potosinos le arrebataron la victoria a los felinos en el último minuto, con un cabezazo de Nicolás Ibáñez. La igualada le mermó la oportunidad a los regiomontanos de brincar a la tercera posición del Guardianes 2021.

"Estoy tranquilo porque el equipo jugó bien, merecía ganar, pero así es el futbol. El gol que nos impide el triunfo, nos deja un mal sabor de boca. Me voy tranquilo, fuimos mejor, esto es de merecer", comentó el Tuca en videoconferencia. "No debo hacer drama o ahogarme en un vaso con agua. Hay que ver las cosas de manera positiva".

El análisis sobre el duelo fue sencillo, aunque con un reflexión para los finales: "Me gustó todo, con buena recuperación y control de balón... pero debemos seguir atentos hasta que termine el partidos".

Lo único que inquieta a Ferretti es la multiplicación de lesiones, sobre todo en la parte defensiva, como el caso de Carlos Salcedo, quien pidió salir de cambio por molestias.

"Sí me preocupa porque Hugo Ayala tiene que ser operado, tenemos [fuera] a Francisco Meza, Luis Rodríguez y Carlos Salcedo que tuvo que pedir su cambio. Es una situación que empieza a tener problemas, más porque son jugadores de la defensa". Los Tigres enfrentan el martes al Toluca, en el estadio Universitario.