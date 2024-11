Salinas Pliego envía mensaje a Emilio Azcárraga tras juego de Mazatlán

El estadio 'El Encanto' fue testigo de un festival de goles, debido a que América venció 5-0 a Mazatlán, este duelo es considerado el nuevo clásico de las televisoras tomando en cuenta que las Águilas son propiedad de Emilio Azcárraga y los Cañoneros de Ricardo Salinas Pliego, quienes son dueños de Televisa y TV Azteca, respectivamente.

Ante el resultado Ricardo Salinas Pliego utilizó sus redes sociales para manifestar su opinión sobre el resultado, ya que su equipo no pudo hacerle daño al rival. Incluso en su cuenta de X le mandó un mensaje al empresario.

"Emilio Azcárraga, muy buen juego de tu equipo el América, felicidades", escribió en su cuenta de X.

El dueño de TV Azteca fue sarcástico al observar la goleada que sufrió Mazatlán, agradeciendo que el partido no duró más tiempo.

"Se acabó el juego... lo bueno que sólo son 2 tiempos de 45 minutos si no quedamos 0/10", apuntó, acompañado de emojis de risas.

Reconoció que su equipo tendrá que "seguir trabajando y ajustando", aunque señaló un punto positivo de este partido.

"A pesar del resultado, a mí me dio gusto ver a tantas familias felices en el estadio, definitivamente necesitamos más empresarios que carguen al país en sus hombros, porque los Gobiernicolas ya sabemos a dónde lo va a cargar", añadió en su publicación.

¿Qué partidos le quedan por disputar al Mazatlán?

La Liga MX tiene dos jornadas por delante y los Cañoneros tienen a los siguientes rivales:

Jornada 16 - León vs Mazatlán

Jornada 17 - Mazatlán vs Pumas