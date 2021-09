Ricciardo sorprende y gana en Monza; Verstappen y Hamilton, fuera

El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) sorprendió en Monza imponiendo un gran ritmo desde la salida del Gran Premio de Italia, en la que adelantó al holandés Max Verstappen (Red Bull), quien más tarde abandonó al chocar con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en la vuelta 26, y ganó la carrera en un podio en el que estuvo acompañado de su compañero Lando Norris y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

Victoria que llega en su temporada más difícil. La primera con un histórico como McLaren, equipo que no lograba ganar desde Brasil 2012. Larga travesía por el desierto que acaba en Monza 2021. Su compañero Norris le doblaba en puntos 114 a 57 en el campeonato, pero este domingo fue el protagonista en Italia desde los primeros metros.

En una salida que iba a marcar la carrera, Hamilton sorprendió al salir con el neumático duro que, a priori, da menos agarre al principio, pero lo hizo más al apagarse los semáforos. Salida fulgurante, junto a la de un Ricciardo que logró ponerse en cabeza con su McLaren, y atacó a Verstappen.

Llegaron en paralelo a la segunda chicane y el holandés no dejó espacio al británico cuando estaban rueda con rueda, pero los comisarios dirimieron que no merecía ningún tipo de sanción. Hamilton cayó a la cuarta plaza otra vez y los dos McLaren contuvieron a los que luchan por el título hasta la vuelta 26, cuando cambió todo.

Un comienzo en el que el piloto local, Antonio Giovinazzi, estuvo a punto de provocar la salida del coche de seguridad. En el mismo punto de la lucha entre Hamilton y Verstapen, el de Alfa Romeo se fue largo, volvió de manera insegura a pista y tocó con la rueda delantera derecha de un Carlos Sainz que no pudo hacer nada para evitar el toque, aunque su Ferrari pudo seguir sin problema.

Foto: EFE



VUELTA 25/53: PARADAS Y ACCIDENTE ENTRE VERSTAPPEN Y HAMILTON

Calma tensa en la cabeza, con Hamilton intentando adelantar a Norris, pero sin éxito hasta que empezaron las paradas en boxes. El primero fue Ricciardo, líder, picando en el amago de Red Bull, que a la vuelta siguiente, cuando Verstappen hizo lo propio, se les volvió en contra. 11 segundos para cambiar a neumáticos duros por los 2,4 del australiano.

Norris lo aprovechó para parar y salir por delante, como Hamilton, aunque su parada fue lenta también (4,2 segundos) y en la salida de boxes cambió la carrera por completo.

El de Mercedes salió emparejado con Verstappen y, consciente de que en su primera lucha no hubo sanción para ´MadMax´ al dejarle sin espacio, hizo lo propio, pero el holandés no se saltó la curva, intentó meter el coche a pesar de todo, pero saltó al comerse una banana y saltó por encima del coche de Hamilton.

Los dos fuera de carrera, añadiendo más picante a su lucha por el título y con el toque entre ambos en Silverstone en el recuerdo. Eso sí, lo más importante, los dos salieron por su propio pie gracias al halo, sistema de protección de la cabina del piloto, que evitó que el coche de Verstappen cayera sobre la cabeza de Hamilton.

Coche de seguridad en pista y el resto de pilotos aprovecharon para hacer su parada. Ricciardo se mantuvo al frente tras la reanudación, pero el mexicano Sergio Pérez y el finés Valtteri Bottas aparecieron en la ecuación. Eso sí, les salió bien a los de McLaren porque a falta de 11 giros para el final comenzaron una lucha por la última plaza del podio que les hizo perder mucho tiempo.

Por detrás, los dos Ferrari, sin ritmo para luchar por los puestos delanteros, al acecho esperando el error y aprovechando la sanción de cinco segundos a Pérez por adelantar a Lando Norris por fuera de pista, lo que les hizo cerrar su carrera de casa con el monegasco Charles Leclerc 4º y el español Carlos Sainz 5º.

McLaren vivió con calma las últimas vueltas. Nadie les inquietó por detrás y firmaron un doblete histórico para el equipo británico completado con un punto extra para el ganador, Daniel Ricciardo, que firmó la vuelta rápida en la última vuelta de carrera.

53 giros en los que Fernando Alonso logró ganar dos posiciones respecto a su salida, pero que puede ascender otra más, hasta el séptimo puesto, por una investigación que tiene pendiente el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) por exceder la velocidad permitida con doble bandera amarilla. El compañero del asturiano, el galo Esteban Ocon, acabó décimo cerrando los puntos.