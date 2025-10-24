Rivalidad Piastri vs Norris: Tensión en McLaren durante GP México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- McLaren ya tiene en sus manos el Campeonato de Constructores de esta temporada, el cual se dio en medio del drama entre Lando Norris y Oscar Piastri que poco a poco va creciendo.

Durante el Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1, se registró un momento de máxima tensión tras un fuerte reclamo de Piastri a su equipo por una maniobra de su coequipero inglés, que estuvo cerca de mandar al australiano contra el muro en el arranque de la carrera.

Oscar mostró su enojo segundos después de recibir un mensaje del ingeniero de carrera, Tom Stallard, quien le informó que McLaren investigaba lo ocurrido, pero que no tomarían ninguna medida y le instaba a enfocarse en la carrera pese el pequeño golpe que recibió.

"Eso no es justo. Lo siento, no es justo. Sí, pero si él (Norris) tiene que evitar otro coche chocando con su compañero de equipo, entonces es una auténtica mierda evitarme".

El Gran Premio de Italia también entregó un polémico momento de McLaren, el cual alimentó la teoría de que existe cierta preferencia hacia Lando Norris.

Faltaban cinco vueltas para cerrar la carrera en Monza, cuando Oscar Piastri recibió por radio una orden de equipo indicándole cederle el segundo lugar al piloto británico, ocasionando sorpresa entre los aficionados y provocando confusión en el número 81.

Norris optó por entrar a los pits una vuelta después que su coequipero, pero durante el cambio de neumáticos un mecánico tuvo problemas con la pistola de aire, ocasionando una parada de poco más de cinco segundos, tiempo que vale oro en la F1.

Tras ese suceso, Piastri tuvo que tragarse el coraje para darle paso al inglés y "regalarle" el segundo lugar de la carrera. A pesar de acatar la orden, Oscar expresó su descontento con la misma.

"Dijimos que una parada lenta es parte de las carreras..."

La pelea por el Campeonato de Pilotos está al rojo vivo, tal y como la que se vive en el paddock de McLaren, donde la balanza parece inclinarse más hacia un lado que otro.