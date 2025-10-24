logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Fotogalería

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rivalidad Piastri vs Norris: Tensión en McLaren durante GP México

La rivalidad entre Piastri y Norris en McLaren genera tensión en el GP de México de F1

Por El Universal

Octubre 24, 2025 03:00 p.m.
A
Rivalidad Piastri vs Norris: Tensión en McLaren durante GP México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- McLaren ya tiene en sus manos el Campeonato de Constructores de esta temporada, el cual se dio en medio del drama entre Lando Norris y Oscar Piastri que poco a poco va creciendo.

Durante el Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1, se registró un momento de máxima tensión tras un fuerte reclamo de Piastri a su equipo por una maniobra de su coequipero inglés, que estuvo cerca de mandar al australiano contra el muro en el arranque de la carrera.

Oscar mostró su enojo segundos después de recibir un mensaje del ingeniero de carrera, Tom Stallard, quien le informó que McLaren investigaba lo ocurrido, pero que no tomarían ninguna medida y le instaba a enfocarse en la carrera pese el pequeño golpe que recibió.

"Eso no es justo. Lo siento, no es justo. Sí, pero si él (Norris) tiene que evitar otro coche chocando con su compañero de equipo, entonces es una auténtica mierda evitarme".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gran Premio de Italia también entregó un polémico momento de McLaren, el cual alimentó la teoría de que existe cierta preferencia hacia Lando Norris.

Faltaban cinco vueltas para cerrar la carrera en Monza, cuando Oscar Piastri recibió por radio una orden de equipo indicándole cederle el segundo lugar al piloto británico, ocasionando sorpresa entre los aficionados y provocando confusión en el número 81.

Norris optó por entrar a los pits una vuelta después que su coequipero, pero durante el cambio de neumáticos un mecánico tuvo problemas con la pistola de aire, ocasionando una parada de poco más de cinco segundos, tiempo que vale oro en la F1.

Tras ese suceso, Piastri tuvo que tragarse el coraje para darle paso al inglés y "regalarle" el segundo lugar de la carrera. A pesar de acatar la orden, Oscar expresó su descontento con la misma.

"Dijimos que una parada lenta es parte de las carreras..."

La pelea por el Campeonato de Pilotos está al rojo vivo, tal y como la que se vive en el paddock de McLaren, donde la balanza parece inclinarse más hacia un lado que otro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rivalidad Piastri vs Norris: Tensión en McLaren durante GP México
Rivalidad Piastri vs Norris: Tensión en McLaren durante GP México

Rivalidad Piastri vs Norris: Tensión en McLaren durante GP México

SLP

El Universal

La rivalidad entre Piastri y Norris en McLaren genera tensión en el GP de México de F1

Alejandro Kirk: el unicornio que brilla en la Serie Mundial
Alejandro Kirk: el unicornio que brilla en la Serie Mundial

Alejandro Kirk: el 'unicornio' que brilla en la Serie Mundial

SLP

El Universal

Conoce la historia de Alejandro Kirk, el cátcher que desafía las expectativas en la Serie Mundial

Selección Mexicana femenil sub-17 se enfrenta a Camerún
Selección Mexicana femenil sub-17 se enfrenta a Camerún

Selección Mexicana femenil sub-17 se enfrenta a Camerún

SLP

El Universal

El equipo femenil mexicano busca avanzar en el Mundial enfrentando a Camerún

Pato OWard sorprende en el GP México con atuendo mexicano
Pato OWard sorprende en el GP México con atuendo mexicano

Pato O'Ward sorprende en el GP México con atuendo mexicano

SLP

El Universal

McLaren se prepara para la práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Pato O'Ward al volante.