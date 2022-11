Roban billetera a periodista en Qatar

A-AA+

La periodista Dominique Metzger vivió un episodio de inseguridad luego de ser víctima de robo en Qatar mientras realizaba una transmisión, pues sufrió el hurto de su billetera, en la que llevaba todos sus documentos, además de dinero y tarjetas de crédito.

"Bueno, experiencias qataríes. Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia", dijo en su cuenta Instagram, la conductora de TN mientras mostraba la fachada de la estación policial.

"Aseguran que acá está todo vigilado y que van a encontrar a la billetera. Tenía los documentos, plata, tarjetas... obviamente lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive".

La periodista se dio cuenta del faltante cuando quiso ir a comprar una botella de agua y, al abrir su cartera, notó que ya no estaba.

Al aire, y horas más tarde, Dominique Metzger contó cómo fue el robo y destacó que en el procedimiento policial "Todo el mundo te dice que es el lugar más seguro. Nosotros estábamos en este lugar recorriendo el reloj de arena que hace la cuenta regresiva para el comienzo del mundial y estaba repleto de gente. Nos fuimos para la parte de atrás y sufrí un hurto, nada violento: me abrieron la cartera y me sacaron la billetera", relató.

"Ahí los policías hombres no te registran, no te atienden ni te ven. Te mandan a otra oficina con todas mujeres. En un momento, cuando te van haciendo la declaración, me preguntan '¿qué querés que haga la Justicia cuando lo encuentren?, porque nosotros lo vamos a encontrar, tenemos cámaras de altísima tecnología y lo vamos a encontrar'", dijo impresionada, Dominique.

"Yo le pregunté a qué se estaba refiriendo. Me dicen: '¿Qué querés que haga la Justicia? ¿Que lo condene a 5 años de cárcel, que lo deportemos?", dijo, a lo que ella respondió que no quería esa responsabilidad, solo sus cosas de vuelta.

En respuesta a un usuario de Instagram sobre si había encontrado su cartera, la periodista dijo que no la encontró.