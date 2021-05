Roberto Carlos ha recibido ofertas para dirigir en México

- El exfutbolista brasileño, Roberto Carlos no ve con malos ojos dirigir en el futbol mexicano, al igual que lo hace su excompañero del Real Madrid, Santiago Solari con las Águilas del América.

El campeón del mundo en Corea-Japón 2002, ya tuvo experiencia como entrenador en Rusia, además de trabajar en las fuerzas básicas del Real Madrid, cuando se le preguntó sI le atrae la posibilidad de emular a su excompañero de los "Galácticos", Santiago Solari y dirigir en el futbol mexicano, el tres veces ganador de la Champions League mencionó que ya ha tenido ofertas de la Liga MX; sin embargo, por ahora está enfocado en su trabajo en el cuadro merengue.

"Ya me han hecho varias ofertas para ir a trabajar (México), tengo contrato en Madrid y es difícil salir en este momento, pero puede ser que algún día esté por allá, no sé qué club pero sólo la alegría de recibir la llamada de presidentes o agentes de clubes de México es una buena señal, estoy cerca, pero de momento quiero disfrutar de Madrid y mi casa", comentó Roberto Carlos en una dinámica organizada por Heineken.

Por otro lado, al cuestionar al defensa sobre los equipos a los que le gustaría llegar en caso de ser seducido por el balompié azteca, Roberto Carlos no quiso comprometerse y puntualizó que el club que le haga una buena oferta, además de ofrecerle buena calidad de vida, tendría la posibilidad de convencerlo.

"Hay varios (equipos), para qué digo nombre si se van a enojar conmigo, diría que el (club) que me haga una buena oferta, una calidad de vida buena y pueda estar cerca de los fans".

Roberto Carlos jugó en equipos como el Atlético Mineiro, Palmeiras, Inter de Milan, Real Madrid, Fenerbache, Corinthians, F.K. Anzhí y el Delhy Dynamos; sin embargo, cuando se le preguntó qué conocía del futbol mexicano, no dudó ni un segundo en presumir el seguimiento que le da a las Águilas del América, dirigidas por su excompañero, Santiago Solari y donde milita uno de sus jugadores en las fuerzas básicas del cuadro blanco, Alvaro Fidalgo.

"No tengo un equipo preferido, pero claro que ahora sigo un poco más al América, está Solari y Álvaro Fidalgo que han trabajo conmigo, así que los veo más, pero todos los equipos en México son buenísimos", finalizó.

Roberto Carlos por ahora trabaja en el Real Madrid, equipo en el que vivió sus mejores años, pero sin cerrar la posibilidad, ¿será que tendremos un nuevo galáctico dirigiendo en el futbol mexicano en el futuro?