Rodolfo Pizarro ataca en redes sociales a comentarista de TNT Sports

Rodolfo Pizarro que se dice está tratando de regresar a México, las opciones son Monterrey o Chivas, sigue con sus costumbres de meterse en líos por medio de sus redes sociales.

Ahora le dio por contestarle de al comentarista Omar Zerón de TNT, quién le hizo una crítica sobre su andar futbolístico, a lo que el jugador contestó de forma personal.

Todo comenzó cuando Zerón mencionó que a Pizarro se le han dado varias oportunidades y éste no las ha aprovechado, señalándolo como un jugador sobrevalorado.

"Si se concreta lo de Pizarro a @Rayados enésima oportunidad a un jugador sobrevalorado, inflado, que no mantiene los pies sobre la tierra y que vive del trabajo colectivo para lograr triunfos. Ahhh, se me olvidaba, se esconde en los momentos importantes".

Pizarro, como respuesta y enredado por fans de los Rayados, como respuesta se metió en temas personales del comentarista: "Nombre déjalo, nada más a la otra que no me hable su ex vieja para que no me tenga tanto rencor jajajaja pero lo entiendo a mi Omarcititititito! Jajaja saludos mi rey".

Los fanáticos de Rayados y Pizarro pidieron que todo se arreglara en una entrevista, pero Zerón dijo que el jugador del Inter Miami: "No la acepta".

A largo de su carrera, Pizarro se ha metido en muchos problemas y polémicas por el uso de sus redes sociales y hasta ha sido multado por los equipos en donde ha estado, por esta razón.