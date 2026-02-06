CIUDAD DE MÉXICO.- Las Águilas del América siguen liberando plazas de jugadores No formados en México para poder sumar incorporaciones en la recta final del torneo. Después de la tormenta que generó la salida de Álvaro Fidalgo y Allan-Saint Maximin, el conjunto azulcrema aceptó la partida del delantero uruguayo Rodrigo "Búfalo" Aguirre a los Tigres

El charrúa ya viajó a Monterrey para terminar de completar contrato con los de la U de Nuevo León y con ello, los regios terminen por dar de baja al uruguayo naturalizado mexicano, Nicolás Ibáñez.

En la continuación de la Liga mexicana de futbol este viernes Tigres recibe en cancha del Estadio Universitario a un conjunto de Santos Laguna sumido en el fondo de la tabla general.

Lo que es un duelo disparejo los felinos con siete puntos le hacen los honores al cuadro lagunero que llega con solo una unidad de 12 posibles en el penúltimo lugar general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tigres viene con el ánimo en lo alto luego de vencer en el duelo de felinos al León de visita, mientras que Santos fueron goleados en su visita a los Pumas.

En su partido internacional de la Concacaf Champions Cup 2026 los felinos igualaron sin goles en su visita a casa del Forge Football Club de Canadá.

El partido entre Tigres vs Santos está pactado este viernes en el Estadio Universitario empunto de las 19 horas.