logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rodrigo Huescas lidera en asistencias en la liga danesa

El lateral mexicano se destaca en la Superliga Danesa con sus asistencias

Por El Universal

Septiembre 27, 2025 07:22 p.m.
A
Rodrigo Huescas lidera en asistencias en la liga danesa

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Rodrigo Huescas continúa viviendo grandes momentos con el Copenhague en la Superliga Danesa, donde acaba de sumar una asistencia más y está en la pelea por el liderato de este rubro.

El lateral mexicano se ha colocado como uno de los mejores futbolistas nacionales en Europa, lo que lo ha llevado a ser amo y señor de la banda derecha de su equipo, sector donde se ha encargado de repartir asistencias desde el arranque de la temporada.

Este sábado, el canterano del Cruz Azul firmó una destacada actuación al conseguir una asistencia más para su cuenta personal, y que fue fundamental para la victoria del Copenhague de 2-1 sobre Sonderjyske en la Jornada 10 de la temporada.

El centro del mexicano desembocó en el 0-2 al minuto 56 del encuentro. Huescas puso el balón en el centro del área grande, dejando sin reacción a los defensas, para que Robert Vinicius consiguiera su doblete.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras esta destacada actuación en la liga Danesa, el ex del Cruz Azul llegó a cuatro asistencias en lo que va del torneo. Esta cifra lo coloca en la pelea por el liderato, el cual está peleando con su compañero Mohamed Elyounoussi y con el delantero del Midtjylland Aral ?im?ir.

Hace unas semanas, Rodrigo Huescas y el Copenhague debutaron en la presente edición de la UEFA Champions League frente al Bayer Leverkusen, partido donde el mexicano también colaboró con una asistencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rodrigo Huescas lidera en asistencias en la liga danesa
Rodrigo Huescas lidera en asistencias en la liga danesa

Rodrigo Huescas lidera en asistencias en la liga danesa

SLP

El Universal

El lateral mexicano se destaca en la Superliga Danesa con sus asistencias

Eduardo Berizzo queda fuera del Club León
Eduardo Berizzo queda fuera del Club León

Eduardo Berizzo queda fuera del Club León

SLP

El Universal

Guillermo Ochoa vuelve a perder en su segunda titularidad
Guillermo Ochoa vuelve a perder en su segunda titularidad

Guillermo Ochoa vuelve a perder en su segunda titularidad

SLP

El Universal

Con goleada, el Atlético frena al Real (5-2)
Con goleada, el Atlético frena al Real (5-2)

Con goleada, el Atlético frena al Real (5-2)

SLP

EFE

El Barcelona tiene en su mano convertirse en el nuevo líder de La Liga