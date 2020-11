Roglic a punto de ganar su 2da. Vuelta de España

ALTO DE LA COVATILLA.- Primoz Roglic se encamina a ganar su segunda Vuelta de España consecutiva tras defender exitosamente el sábado su estrecha ventaja sobre el ecuatoriano Richard Carapaz en la última etapa competitiva.

El francés David Gaudu ganó el arduo tramo de 178 kilómetros de Sequeros a la cima del Alto de la Covatilla.

Carapaz superó a Roglic en la meta de la montañosa 17ma etapa, pero el esloveno consiguió proteger su ventaja en la tabla. El margen de Roglic sobre Carapaz fue reducido de 45 segundos a 24 de cara a la etapa final el domingo, que es mayormente ceremonial.

"Siempre es bueno tener un final emocionante y este lo ha sido", dijo Roglic. "Me bastaba con saber que si iba con mi propio ritmo sería suficiente. Al final, todo está bien. No he estado siempre con todo bajo control, pero necesitas estar tranquilo y centrarte en lo tuyo. Otra vez, ha sido un gran trabajo de todo el equipo, corriendo a full gas desde el inicio. Estoy súper contento (de ganar La Vuelta). Es una muy buena manera de terminar la temporada".

Carapaz, a su vez, expresó su satisfacción con la competencia. "Muy contento por cómo ha sido toda La Vuelta, hemos estado ahí en la pelea y sobre todo muy emocionado", dijo el ecuatoriano. "Hoy hemos conseguido un gran podio. Cada quien busca sus intereses, no tengo comentarios. Yo conocía la subida, la había hecho en 2018 cuando vinimos con Nairo, y conocía perfectamente cómo era y sobre todo el aire que también era parte de la carrera. La verdad que muy bien, muy contento por el gran esfuerzo y nada hemos dado pelea mientras hemos podido".

La etapa del domingo a Madrid va a ser ahora una oportunidad para que Roglic y sus compañeros en Jumbo-Visma disfruten la victoria — dos meses después de que el esloveno estuvo a un día de ganar el Tour Francia.