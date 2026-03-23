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Rojos, listos para campaña de futbol americano

Por Romario Ventura

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
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Rojos, listos para campaña de futbol americano

En un ambiente cargado de emoción y orgullo, el equipo de fútbol americano Rojos de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí llevó a cabo su ceremonia de presentación rumbo a la temporada juvenil de la FEDEMAC, considerada una de las más competitivas del país.

El evento se realizó en el gimnasio de la institución, donde jugadores, cuerpo técnico y directiva se dieron cita para marcar oficialmente el inicio de la campaña. Uno de los momentos más significativos fue la entrega de jerseys a cada integrante del equipo, misma que estuvo encabezada por la directiva y el head coach Carlos Briones, quien liderará al conjunto potosino en este nuevo desafío.

Durante la ceremonia se resaltaron los valores de compromiso, disciplina y preparación que han distinguido al equipo, así como la responsabilidad de representar a la universidad en una liga de alto nivel competitivo.

Con la motivación al máximo, los Rojos UPSLP ya tienen la mirada puesta en su debut dentro de la temporada. Será el próximo sábado cuando el equipo potosino haga su presentación como local en las instalaciones de la universidad, enfrentando a los Dragones de Irapuato en un duelo que promete grandes emociones.

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De esta manera, el conjunto de la UPSLP se declara listo para encarar una campaña en la que buscará ser protagonista y poner en alto el nombre de San Luis Potosí dentro del emparrillado nacional.

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