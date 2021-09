Roman Reigns retiene el título de WWE ante Finn Balor

Roman Reigns continúa demostrando ser el campeón más dominante en la actualidad de la WWE. En Extreme Rules volvió a levantar su mano con el título Universal en sus manos y hacer que el Universo de la WWE siga ´reconociéndolo.

Esta vez enfrentó a "The Demon" Finn Balor, quien buscó esta oportunidad desde su regreso a SmackDown, pero que le fue negada por la historia que hubo con John Cena el mes pasado para SummerSlam. Ahora estuvo muy cerca de hacerse de ese cetro al que renunció en 2016 por una lesión.

En su personaje de Demonio, Balor entró en acción para por fin destronar a Reigns en una pelea con reglas extremas. Los castigos de ambos luchadores llegaron hasta el graderío, en donde el campeón cayó sobre una mesa que hizo que explotara en júbilo la Nationwide Arena en Ohio.

"The Demon" estuvo muy cerca de la victoria. Aplicó su Tiro de Gracia para cubrir al Jefe Tribal, pero los Usos intervinieron y evitaron que la cuenta llegara a tres. Jimmy y Jey sometieron a Balor fuera del cuadrilátero, pero contraatacó y los dejó fuera de combate, aunque de inmediato sufrió una fuerte lanza de Reigns contra las vallas.

El fuerte impacto dejó tirados a los protagonistas, aunque después de unos segundos, la arena se tiñó de rojo y vapor comenzó a salir del suelo. El alma del ´Demonio´ regresó al cuerpo de Finn Balor que se levantó como si no hubiera sufrido ningún estrago de toda la lucha. Aplicó unas patadas voladoras al líder del linaje para caer sobre una mesa.

El momento era para Balor. Subió a Reigns al cuadrilátero y preparaba otro Tiro de Gracia que parecía definitivo, pero la tercera cuerda del ring se rompió y lastimo al luchador irlandés, esto lo aprovechó Roman Reigns para castigarlo con una lanza y poner la cuenta definitiva. El "Jefe Tribal" suma 392 días como campeón y ahora su siguiente reto será en el evento Crown Jewell donde se medirá ante Brock Lesnar.

BECKY LYNCH RETIENE SU TÍTULO SIN DERROTAR A BIANCA BELAIR. El mes pasado Becky Lynch sorprendió al Universo de la WWE al regresar en SummerSlam y derrotar en tan solo 26 segundos a Bianca Belair para quitarle el título femenil de SmackDown. La "Superlativa" buscó su revancha y se le concedió en la noche de Extreme Rules.

Desde el comienzo de la lucha, Belair se fue encima con el hambre de recuperar el cinturón que ganó en Wrestlemania 37. Castigó en repetidas ocasiones a "The Man". Su fuerza y gran capacidad atlética hizo que Lynch estuviera en repetidas ocasiones con la espalda plana en la lona, pero los tres segundos no llegaron.

Por su parte, Becky Lynch también hizo lo suyo. Su gran experiencia se notó en el cuadrilátero, la cual no mostraba desde hace más de 500 días debido a su embarazo. En SummerSlam y en las semanas posteriores no había estado en acción por completo.

Bianca Belair reaccionó para intentar aplicar un "Kiss Of Death". Cargó en sus hombros a Lynch, pero la acción se vio interrumpida por la intervención de Sasha Banks, lo que provocó que el combate terminara y Becky mantuviera su reinado.

"La Jefa", quien se ausentó en SummerSlam en su revancha por el campeonato, se fue en contra de Bianca Belair. Lynch aplaudió la acción, sin embargo, no contaba con que también iba a ser sometida por Banks, que ya lanzó una advertencia en lo que podría ser en un futuro una triple amenaza por el título femenil de SmackDown.

MAS RESULTADOS DE EXTREME RULES 2021

KICK OFF. La primera lucha de la noche en el Nationwide Arena de Columbus, Ohio la protagonizaron Liv Morgan y Carmella. Estas dos luchadoras tuvieron un capítulo más en su rivalidad y ahora fue en Extreme Rules, en donde Liv Morgan se lanzó al ataque desde antes de que sonara la campana. Carmella logró recuperarse pero no fue suficiente para derrotar a la exRiott Squad. La clave de la lucha fue una catapulta de Liv que lanzó a Carmella de cara a la mesa de comentaristas, rápidamente la subió al ring para aplicar un ObLIVion y quedarse con la cuenta de tres segundos.

BIG E Y THE NEW DAY DERROTAN A BOBBY LASHLEY, AJ STYLES Y OMOS. La lucha con la que dio comienzo el evento fue un enfrentamiento pactada minutos antes del comienzo de Extreme Rules tras un choque que se vivió en los vestidores. The New Day luchó contra AJ Styles y Omos con Bobby Lashley en su esquina, quien tiene pleito con Big E luego de despojarlo del título de la WWE. El excampeón quiso castigar fuertemente a Big E, pero AJ Styles no lo permitió al relevarlo en la esquina del ring, lo que provocó confusión en el equipo; esta situación la aprovechó el monarca de WWE con un Big Ending a Lashley que le bastó para salir con el triunfo.

LOS USOS RETIENEN EL TÍTULO DE PAREJAS DE SMACKDOWN. El campeonato de parejas de SmackDown lo pusieron en juego los Usos contra The Street Profits, quienes llegaron a este combate con sed de revancha, en especial Montez Ford, quien sufrió un brutal ataque de Roman Reigns con una silla en el pasado SmackDown. Ambas parejas brindaron una de las luchas más emocionantes de la noche. Angelo Dawkins y Montez Ford pusieron en serios aprietos a Jimmy y Jey Uso, estuvieron muy cerca de la cuenta que les diera la victoria, pero la astucia y rudeza de los campeones se impuso con una doble plancha sobre Ford para mantenerse como campeones.

CHARLOTTE FLAIR NO SE DEJA ´POSEER´ POR ALEXA BLISS. Charlotte Flair demostró en Extreme Rules que no se anda con juegos y retuvo su campeonato femenil de Raw ante Alexa Bliss, quien acompañada por su muñeca Lilly no pudo con el dominio de "La Reina". Bliss mostró algunos destellos para estar cerca del campeonato, pero sus castigos no fueron tan fuertes como para dejar fuera de combate a Charlotte, que con una DDT fue más que suficiente para mantenerse como campeona. Además, al término de la lucha, aprovechó para romper a la muñeca Lilly, que causó que Bliss abandonara el ring al borde del llanto.

DAMIAN PRIEST SOBREVIVE A LA TRIPLE AMENAZA. El Campeonato de los Estados Unidos de Damian Priest se puso en juego en una triple amenaza sin descalificaciones con Sheamus y Jeff Hardy. El ´Guerrero Irlandés´ sigue en busca de recuperar el título que perdió el mes pasado en SummerSlam. Sin embargo, Jeff Hardy y Priest no lo permitieron. Una gran combinación de castigos entre los tres gladiadores permitieron que el campeón realizara un paquetito a Sheamus para mantenerse con el cetro de los Estados Unidos. Hardy reconoció al puertorriqueño, mientras que el irlandés se fue del ring con coraje.