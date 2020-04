Rommel Pacheco asegura que la prioridad ahora es ayudar

MÉRIDA EFE).- El mexicano Rommel Pacheco, subcampeón mundial del trampolín de tres metros, aseguró este jueves que lo más importante en la pandemia de la COVID-19 es apoyar a la sociedad antes que pensar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



"En estos momentos lo más importante es pensar en cómo ayudar a la sociedad y en segundo plano pensar en los Juegos Olímpicos. Debemos apoyar las campañas de prevención, de hacer conciencia a la ciudadanía de que lo mejor ahora es que se queden en sus casas", aseguró a Efe el saltador.

El tres veces competidor olímpico pasa la cuarentena en Mérida, sureste del país, donde apoya iniciativas para repartir despensas y usa sus redes sociales -con más de medio millón de seguidores- para difundir proyectos solidarios y mandar mensajes positivos a sus seguidores.

Además de aportar a la población, el tres veces campeón panamericano aprovecha el tiempo para convivir con su madre, ver series y leer, lo cual no puede disfrutar cuando se está entrenando y en competencia.

"Me mantengo entrenando durante una hora u hora y media al día, además de seguir una dieta. Tengo rutinas de ejercicio que subo a mis redes sociales", aseveró Pacheco, quien consiguió en julio pasado para el país la plaza olímpica en el trampolín.

Rommel tiene pendiente ganar la medalla olímpica que se le ha negado y espera a que la Federación Mexicana de Natación dé a conocer el procedimiento de los selectivos para Tokio en las pruebas de salto de trampolín 3 metros individual y sincronizado, en las que confía en competir.

El tres veces campeón panamericano sabe que su retiro puede llegar después de Tokio 2020 -a los que llegará con 35 años-, pero esto dependerá de si logra hacer un buen papel en la justa mundial y si el físico aún le da para más.

"Me encantaría tener un puesto público al retirarme, para poder ayudar. Ahora que he estado en campañas, me llegan mensajes de que la están pasando mal, y yo he podido aportar, pero he estado limitado, como político tendría la capacidad de hacer programas y elegir hacia dónde puedo priorizar los recursos", agregó.

El clavadista mandó un mensaje de apoyo a sus seguidores a quienes llamó a ser positivos, pese a los duros momentos que vienen.

"Va a llegar el punto en que la pandemia se va a calmar. Son momentos difíciles, no sólo por el virus, sino por la recesión económica. Los que estamos en la posibilidad de ayudar, sea poco o mucho, debemos hacerlo a quien lo necesite", concluyó.