Rommel Pacheco visitó San Luis

Este martes, el ex clavadista olímpico Rommel Pacheco, actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, realizó una visita a San Luis Potosí, donde sostuvo un encuentro con atletas potosinos en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en el Estadio Plan de San Luis, como parte de los trabajos rumbo a la próxima Olimpiada Nacional.

Durante su estancia en tierras potosinas, el titular de la Conade destacó la importancia de escuchar y acompañar a los deportistas de alto rendimiento, además de impulsar el deporte desde edades tempranas. Señaló que por la mañana participó en la inauguración de la Copa Escolar del Mundialito Escolar, certamen que contará con la participación de más de 90 mil alumnos de nivel primaria a preparatoria, integrando a diversos subsistemas educativos bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Rommel Pacheco subrayó que San Luis Potosí ya se encuentra desarrollando sus procesos estatales rumbo a la Olimpiada Nacional, resaltando que "la mejor medalla es la que se construye desde el proceso". Como ejemplo, mencionó el caso de una atleta potosina que obtuvo seis medallas en la Olimpiada, lo que le permitió recibir un estímulo económico significativo, reflejo del respaldo institucional al rendimiento deportivo.

En materia de apoyos, el titular de la Conade informó que el presupuesto destinado a becas para deportistas de alto rendimiento se incrementó en 100 millones de pesos, recursos que se canalizan a becas, viajes, competencias y campamentos. Además, destacó que los medallistas olímpicos y paralímpicos cuentan con una beca vitalicia, considerada como una pensión que brinda estabilidad a los atletas tras su carrera deportiva.

Respecto a los deportes olímpicos de invierno, Pacheco reconoció que México compite en desventaja frente a países con nieve durante todo el año, como Canadá. No obstante, explicó que se han tomado decisiones estratégicas, como el caso del patinador Donovan, quien entrena en Canadá con entrenador especializado y bajo condiciones óptimas, contando con beca, campamentos y apoyo integral por parte de la Conade. "Hoy estamos sembrando para que en el futuro se cosechen mejores resultados", puntualizó.

Asimismo, adelantó que este jueves se presentará de manera oficial la programación rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, evento que se realizará en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento en la Ciudad de México, donde se darán a conocer los planes por deporte y disciplina. Este ciclo contempla competencias como Juegos Centroamericanos, Olímpicos de la Juventud, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos.

Finalmente, Rommel Pacheco resaltó el uso del deporte como herramienta de transformación social, alineado a la estrategia federal denominada "atención a las causas", impulsada por la Presidencia de la República. Explicó que, a través de programas como Ponte Pila y Jóvenes Construyendo el Futuro, se busca alejar a niñas, niños y jóvenes de conductas de riesgo, fomentando valores, disciplina y oportunidades a través del deporte en todo el país.