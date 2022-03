Ronaldinho al borde del llanto por discurso de Rafa Márquez

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- Cuando se habla de la magia, dribles, diversión y una sonrisa contagiosa en el futbol, se piensa automáticamente en Ronaldinho, quien marcó una época, específicamente, cuando jugaba para el Barcelona, donde compartió vestidor con el mexicano Rafael Márquez.

Estos dos exfutbolistas se reencontraron en la décima investidura al Salón de la Fama del futbol, donde "Dinho" fue exaltado y se le percató conmovido por el reconocimiento que se le dio y las palabras emotivas que le dedicó el excapitán de la Selección Mexicana.

"Me sorprendió tu manera de saltar las líneas, tu capacidad de controlar el balón, tu magia para quitar a cuando adversario se ponía en frente. Me tocó sufrirte como rival en Francia, donde eras la gran estrella de la Liga, la sensación. Y más allá de una rivalidad, comenzaba una gran amistad que después, unos años más adelante, llegamos a un Barcelona necesitado y que hoy lo puedo decir con mucha certeza y sin temor a equivocarme, no había nadie más, más que tú, el que podía cambiar la historia de ese gran club. Con ese carisma, con esa actitud, con esa sonrisa que a todos nos tranquiliza. Con tu magia y elegancia controlabas aquellas pedradas que yo te ponía. Hoy te has convertido en una leyenda", declaró Rafael Márquez a un Ronaldinho Gaucho notablemente conmovido.

Una vez que se le reconoció al también exfutbolista de los Gallos Blancos del Querétaro, al borde del llanto manifestó, "No soy de hablar mucho, sólo me tocaba jugar y divertirme, pero tengo que dar las gracias a todos los mexicanos. Contentísimo, ni en mi mejor sueño me imaginaba un día pasar por esto. Estar al lado de tantas leyendas, siempre soñaba en conquistar títulos, hacer jugadas, goles, pero pasar por esto no me lo imaginaba".

¡RAFA MÁRQUEZ 'ROSTEÓ' A 'DINHO'!



"NO HABÍA NADIE MÁS, MÁS QUE TÚ, EL QUE PODÍA CAMBIAR LA HISTORIA DE ESE GRAN CLUB (BARCELONA)"...



¡El imperdible homenaje de Rafael Márquez que casi hace llorar a Ronaldinho!



EN VIVO @famasalon#SalónDeLaFamaxFOX pic.twitter.com/FbFDkHHdWx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 16, 2022