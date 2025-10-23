Roscoe, perro fallecido de Hamilton, en la ofrenda de Día de Muertos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Gran Premio de México anualmente se junta con una de las tradiciones más populares que tiene nuestro país: el Día de Muertos. Para la edición 2025, el comité organizador decidió hacer un pequeño homenaje para Lewis Hamilton y la reciente pérdida que sufrió en casa.

Hace menos de un mes que el experimentado piloto de la escudería Ferrari dio a conocer que su fiel amigo, Roscoe, falleció tras haber sido inducido a un coma tras presentar problemas con una neumonía. El bulldog inglés de Hamilton era una mascota muy popular en redes sociales, por lo que su deceso tocó fibras sensibles en la afición.

A manera de homenaje, el comité organizador del GP de México decidió colocar una figura plateada de un perro de la misma raza que Roscoe en la ofrenda que se colocó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

En un video que se publicó en las redes oficiales de la carrera, la estatuilla que representa al querido Roscoe fue vista en múltiples locaciones del autódromo. En los comentarios se desataron múltiples reacciones entre los mexicanos más puristas al Día de Muertos y otros más que aún lamentan la partida de un animal que solo conocieron a través de las redes sociales.

