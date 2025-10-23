Chargers y Vikings quieren el triunfo

INGLEWOOD.- No es solo la semana corta lo que tiene a los Chargers de Los Ángeles y a los Vikings de Minnesota sintiéndose inquietos antes de su enfrentamiento el jueves por la noche, pero el problema comienza ahí.

“Es un desgaste físico. Es un desgaste mental”, comentó el quarterback de los Vikings Carson Wentz sobre el corto periodo entre partidos. “No creo que nadie pase de jugar un partido el domingo a otro el jueves y realmente se sienta bien”.

Quien salga victorioso en un enfrentamiento entre equipos tambaleantes ciertamente debería sentirse mucho mejor.

Los Chargers (4-3) han perdido tres de sus últimos cuatro juegos, en parte debido a una línea ofensiva plagada de lesiones. Los Vikings (3-3) han perdido tantos juegos en siete semanas como lo hicieron durante toda la temporada regular de 2024, sin certeza con su quarterback y lesiones.

Para Wentz, hay aún menos tiempo para que su hombro izquierdo lesionado vuelva a estar en forma para el duelo. Se lesionó en una victoria en la Semana 5 en Cleveland, pero pudo soportarlo el domingo en la derrota 28-22 ante Filadelfia, lanzando para 313 yardas con dos intercepciones. Los Vikings siguen alternando victorias y derrotas.

“He estado realmente alentado por lo rápido que se recuperó y realmente no tuvo más contratiempos o nada más que el dolor normal después de un juego físico como ese”, expresó el entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, sobre Wentz, quien hará será titular por quinta vez consecutiva ya que J.J. McCarthy no tuvo suficiente tiempo esta semana para superar completamente la lesión de tobillo que lo ha mantenido al margen.

Los Chargers esperan recuperar al tackle izquierdo Joe Alt después de que se perdiera los últimos tres juegos por un esguince de tobillo. El tackle derecho Trey Pipkins III (rodilla) también podría regresar tras una ausencia de dos juegos, con el entrenador en jefe Jim Harbaugh caracterizando la disponibilidad de ambos bloqueadores como una “decisión del día del juego”.

La presencia de uno o ambos tackles aumentaría significativamente las posibilidades de mantener al mariscal de campo Justin Herbert en pie y abrir huecos en el juego terrestre para una ofensiva que no engrana.

El coordinador ofensivo Greg Roman dijo que la corta semana tras la derrota 38-24 de los Chargers ante Indianápolis significa que están planeando como si ambos tackles no jugaran.