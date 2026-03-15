Rubén García Jr conquista SLP con victoria en la NASCAR México

Rubén García Jr. conquistó el Súper Óvalo de San Luis Potosí con una emocionante victoria en la primera fecha de la NASCAR México Series 2026.

Cronología del evento y desempeño de los pilotos

El piloto capitalino se impuso tras una intensa batalla con Julio Rejón, quien partió desde la pole pero sufrió problemas mecánicos que lo llevaron a abandonar la competencia.

Impacto en la comunidad y reacciones

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Rubén García Jr. agradeció el apoyo de la afición que portó playeras y pancartas con el número 88, mostrando la conexión con sus seguidores.

Julio Rejón, poleman de la tarde, tuvo un domingo para el olvido en la primera fecha del serial tricolor. En la vuelta cinco, el piloto de JV Motorsports comenzó a ser rebasado por el resto del pelotón, por un supuesto problema en el motor. Afortunadamente alcanzó a llegar a los pits para una inspección rápida por parte de su equipo, se reintegró a la carrera y un par de giros más tarde abandonó.

Tras el abandono de Rejón, Xavier Razo tomó la punta de clasificación de la vuelta 7 a la 18 cuando pasó a manos de Rubén García Jr., el cinco veces campeón de la categoría y de los más consentidos por parte de la afición de NASCAR México.

En la vuelta 90 llegó el stage, donde todos los autos de la parrilla se fueron a los pits por alrededor de cinco minutos y en esa instancia el podio lucía así: Max Gutiérrez, Alex de Alba y Rodrigo Rejón.

En el desarrollo de la carrera, los seguidores potosinos sufrían junto a Alex de Alba, ya que el piloto local tuvo una complicada tarde en casa. Aunque llegó a la "pausa" dentro del podio, el volante de AGA Racing se vio rezagado una vez reiniciada la carrera y de a poco comenzaba a perder terreno.

El cierre fue una dura pelea entre Julio Rejón y Rubén García Jr. que en los últimos dos giros alternaron el primer puesto, pero a la hora de ver la bandera a cuadros, el de la Ciudad de México ganó por unos metros e hizo que la afición se entusiasmara al verlo cruzar la meta en el primer puesto.

Resultados y novedades en la categoría Challenge

La categoría Challenge de NASCAR México también tuvo un día caótico y emocionante. Víctor Bárrales se consolidó como el ganador de la primera fecha, algo sumamente especial al ser de San Luis Potosí y ganar frente a su gente.

El novato Mateo Girón se subió al podio en el segundo lugar, luego de una estupenda actuación. Para cerrar, Regina Sirvent conquistó el tercer puesto, y así arrancar de gran manera la campaña.