Rubén García Jr. de Canel´s Racing se mantiene en la cima

Rubén García Jr. piloto del auto #88 Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy se encuentra de líder, nadie ha podido desbancarlo, se mantiene en la cima como lo había planeado y ahora viene una carrera más de Nascar Peak en Aguascalientes, donde el conductor capitalino buscará reafirmase como el jefe de la temporada 2019.

Como se recordará, Rubén es el actual campeón de la categoría y su objetivo es ser bicampeón, va paso a paso a lograr su meta, pero aun no puede cantar nada ya que faltan importantes fechas en las que debe de cerrar sumando puntos que le den el título.

García Jr. tiene 430 unidades en diez fechas de doce, tiene 36 puntos de ventaja sobre el segundo lugar de la clasificación, es por eso que la próxima fecha será pieza clave pues de aquí depende definir el campeonato o alargarlo hasta la final en el autódromo Hermanos Rodríguez.

"Estoy muy contento de que la penúltima fecha sea en Aguascalientes, sin lugar a dudas es la pista donde tanto yo como el equipo Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy mejor nos desempeñamos, vamos a manejar esta fecha como si fuera la final, sabiendo que si logramos la combinación de puntos correcta saldremos campeones matemáticamente hablando", dijo García Jr.

Agregó, "no me cabe duda que el ingeniero Ramiro Fidalgo y todo el equipo me darán un coche #88 capaz de ganar y ya quedará en mis manos el tener la paciencia para lograr ese top 5 que nos de los puntos que necesitamos, y si las circunstancias se dan salir campeones".

Transcurridas diez fechas de Nascar Peak México Series, el campeonato marcha de la siguiente manera, a la cabeza Rubén García Jr. 430, 2.- Abraham Calderón 394, 3.- Salvador de Alba Jr. 388, 4.- Jorge Goeters 379, 5.- Irwin Vences 376, 6.- Rubén Rovelo 371, 7.- Hugo Oliveras 348, 8.- Michel Jourdain Jr. 342, 9.- Xavi Razo 326 y Manolin Gutiérrez 324.