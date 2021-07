Rubén García Jr. logra otro podio

El piloto Rubén García Jr., del equipo Canel´s/Logitech g/Laboratorios Tequis/Amanc, no se baja del podio y terminó segunda en la tercera fecha de la Nascar Peak México, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Autódromo Miguel E. Abed de la ciudad de Puebla.

Terminada la actividad de las camionetas llegaba el momento de protocolo para las categorías Peak y Challenge, formación en recta principal de los 31 participantes y en donde figuraba los pilotos CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC Alex de Alba Jr. #14 ubicado en la parte intermedia, mientras que García Jr., a lo lejos en penúltimo de la fila.

Con bandera verde, la carrera fue pactada a 110 vueltas o 90 minutos, los pilotos CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC comienzan a realizar su trabajo, Alex de Alba Jr., recupera inmediatamente posiciones pero se mantiene en la parte central del pelotón, atrás cauteloso sin mucho arriesgar en una carrera joven Rubén García Jr. va recuperando lugar por lugar hasta encontrarse en el giro 55 con su compañero con quien pelea posición previo a la bandera amarilla programada en giro 60, los autos ingresan al abastecimiento, cambio de llantas y carga de combustible, la segunda mitad augura una nueva carrera con batallas más específicas por el top tres.

Algo sucede con De Alba que comienza a perder lugares y luego recupera algunos, pero sin tener el auto y ritmo constantes, Rubén llega al top cinco y rápidamente busca la manera de estar presente entre los tres primeros manteniendo su auto #88 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC por largo periodo de vueltas en esa posición hasta ver la posibilidad de brincar al segundo puesto de Peak alrededor de la vuelta 90, donde se queda hasta ver bandera a cuadros al final de 105 vueltas, atrás en el lugar 20 general siendo séptimo de Challenge Alex de Alba Jr.

Al respecto, Rubén García Jr. #88 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC, comentó: "Creo que el día de hoy nos quedamos cortos en cuanto a la puesta a punto, el auto 48 era muy superior a nosotros, además no cometió ningún error y se quedó con el primero, nos quedamos en un lugar cortito, pero bueno, para ser sincero el panorama del sábado no pintaba muy bien, el coche no era ni rápido ni constante pero el ingeniero Ramiro y los que integran al auto #88 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC hicieron algunos ajustes por la tarde del sábado mejorando mucho el auto, con lo cual pudimos remontar del penúltimo a la segunda posición que para los puntos que estamos buscando es bueno ya que faltan muchas fechas".