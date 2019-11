Rubén García va por bicampeonato

El piloto capitalino del equipo potosino Canel´s Racing, Rubén García Jr., buscará el próximo domingo 1 de diciembre en la pista del autódromo Hermanos Rodríguez, convertirse en bicampeón de Nascar Peak México Series.

García Jr., tiene todo para lograr su objetivo, tanto un gran equipo, como las cualidades necesarias para alzar los brazos de campeón por tercera ocasión en Nascar y segunda al hilo. Los dos títulos que tiene Rubén son de Canel´s Racing que comanda el Ingeniero Ramiro Fidalgo.

De esta manera, el momento tan esperado ha llegado y ahora toca el turno al emblemático autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México ser la sede de la gran final de la temporada 2019 de la Nascar Peak México Series presentado por Telcel.

Hasta ahora, sin duda alguna, el campeonato ha cumplido con todas las expectativas planteadas al inicio del mismo una vez que en cada una de las justas se han roto diversos records tanto de asistencia del público aficionado como de autos inscritos en las tres categorías o en la competitividad de las mismas confrontaciones.

Cinco son los pilotos que han probado las mieles del triunfo en la estelar Nascar Peak y en cuatro ocasiones tanto la Peak como la Challenge han arrancado juntas marcando historia en los libros que guardan las glorias del deporte motor nacional. Por todo ello es que ahora, el comité organizador del serial, se prepara a fondo para dar paso a lo que será la decimosegunda fecha del año a llevarse a cabo en las instalaciones de la Magdalena Mixhuca el próximo 1 de diciembre.

El Gran Premio FedEx, gran clausura de la temporada, se llevará a cabo sobre el trazado de óvalo con Foro Sol (1.665 km) en condiciones por demás soñadas no solo para el comité organizador, pilotos y equipos sino para todos los amantes al deporte motor pues por primera ocasión en la historia del campeonato las tres categorías que lo integran llegan a la justa final sin monarca. La Nascar Peak, la FedEx Challenge y las Mikel´s Trucks después de once fechas no han logrado descifrar a su campeón y deberán esperar a las acciones de la clausura para descifrar a quienes ostentes el título a lo largo de todo el siguiente año.