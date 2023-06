Rubén Pardo tendrá doble celebración

Romario Eliud Ventura Ruiz

Rubén Pardo, piloto experimentado y orgulloso padre, celebrará este domingo una doble festividad: su cumpleaños y el Día del Padre. Acompañado de su familia, el volante de la máquina #15 disfrutará de un día especial junto a sus dos hijas, de 7 y 3 años, a quienes considera su motor de vida y su mayor orgullo.

“Seguramente celebraré con mis hijas. Como también es mi cumpleaños, voy a ir a comer, a estar en paz y a disfrutar con ellas. Soy muy sencillo en ese aspecto”, relató Pardo Estévez.

Ser padre es algo inexplicable. Nunca me imaginé que llegaría ese momento y cuando llegó, fue algo extraordinario. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me siento muy orgulloso de tener a mis dos princesas. Es una responsabilidad, son mis motores”, expresó el piloto capitalino.

A pesar de haber logrado innumerables victorias en diversas competiciones a lo largo de su carrera, Rubén espera que sus hijas no sigan sus pasos en el automovilismo deportivo, una pasión heredada de su padre.

“A ellas les encantan las motos, los coches, lo que hago. Trataré de apoyarlas en lo que pueda y en lo que les guste, pero prefiero que lo vivan de lejos, ya que es un medio complicado. Espero que estudien, que se preparen de otra forma”, comentó el experimentado piloto.

“Me gustaría que aprendan a manejar coches y motos, pero no que lo hagan profesionalmente. Prefiero que se enfoquen en otro deporte u otra actividad que les guste”, reiteró el volante, quien celebrará su cumpleaños número 44.

En su niñez, su padre fue fundamental para que se dedicara al automovilismo. Siempre lo apoyó y le transmitió su amor y pasión por las carreras.

Rubén Pardo, integrante del Spartac RT, se siente agradecido de que Dios le haya dado la oportunidad de ser padre de dos hermosas mujeres. Su trayectoria en el mundo de las motos comenzó a los 15 años y, a los 16, dio el salto al automovilismo.

Este domingo, además de celebrar su cumpleaños y el Día del Padre, Rubén Pardo reflexiona sobre su carrera y disfruta del regalo más preciado que la vida le ha dado: la paternidad.