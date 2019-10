Rudolph se recupera de conmoción y tuvo entrenamientos limitados

Mason Rudolph, mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, tuvo entrenamiento limitado esta tarde, tres días después de sufrir conmoción cerebral en la derrota contra los Ravens de Baltimore.



Rudolph dejó el campo de juego durante el tercer cuarto después de que el casco de Earl Thomas, de los Ravens, se impactara con su barbilla.



El mariscal de campo parecía totalmente inconsciente por el impacto, pero luego salió del campo con la ayuda de dos de sus compañeros de equipo.



Rudolph sigue en el protocolo de conmoción cerebral y el entrenador en jefe, Mike Tomlin, dijo que no especularía sobre su estado para el partido del domingo en Los Ángeles contra los Chargers.



"He estado en esto lo suficiente como para saber que no soy un experto médico", dijo Tomlin, quien agregó que "tenemos una gran confianza en nuestros expertos médicos y en los especialistas en neurología independientes que participan en su proceso de recuperación, y harán su debida diligencia".



Indicó que "cuando esté disponible, estará disponible para nosotros".



Agregó que "al interactuar con él y verlo, se le ve bien, parece estar bien".