Rusia 2018, la última vez que usé la playera de la Selección: Vela

Aunque se ha especulando que Carlos Vela volvería a la Selección Mexicana por lo menos para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, parece que no...

En entrevista a TUDN, el delantero del LAFC volvió a su discurso frontal y dijo que la playera de la Selección que vistió en el juego contra Brasil en el Mundial de Rusia 2018, "es la última que me puse para jugar por México".

Desde 2010, Vela se ha negado en repetidas ocasiones jugar para el Tricolor; se perdió el Mundial del 2014 pero jugó el del 2018.

Y parece que será el último.

"Jugar un Mundial es algo muy importante porque estás representando a tu país", dijo.

Pero acortó las esperanzas de la siguiente manera: "Luego jugar contra un equipo como Brasil siempre da ese punto extra. Es la última playera que usé con la selección; igual y no vuelvo a usar una más".

Recordó la Copa del Mundo Sub-17 en el 2005, donde México fue campeón y catapultó a la fama a la llamada generación de oro.

"Es un momento imborrable. Ahí fue donde empezó todo el sueño de poder llegar a ser profesional y gracias a ese torneo pude tener la carrera que tuve y estar en donde estoy".