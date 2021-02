Rusia envía hoja de ruta a World Athletics para participar en campeonato europeo

MOSCÚ (EFE).- La Federación Rusa de Atletismo (FRA) anunció este martes que envió por adelantado a World Athletics (federación internacional de ese deporte) la hoja de ruta para su rehabilitación con el fin de poder inscribir a varios de sus atletas en los Europeos de pista cubierta que se disputarán del 5 al 7 de marzo en Polonia.



"El sábado remitimos tanto la hoja de ruta como el plan estratégico. El jefe del grupo de trabajo para la rehabilitación de la FRA, Rune Andersen, informó de que World Athletics abordará este asunto antes del 22 de febrero", dijo Irina Priválova, presidenta interina de la FRA, a la prensa.

Recientemente, World Athletics dejó abierta la puerta a la posibilidad de que atletas neutrales rusos participen en los Europeos que se celebrarán en la ciudad polaca de Torun.

El plazo para inscribirse en el campeonato expira el 24 de febrero, por lo que en caso de que la decisión sea positiva aún habría tiempo para que Rusia envíe a sus representantes.

En diciembre pasado se supo que Rusia tenía de plazo hasta el 1 de marzo para presentar un plan estratégico de reforma de su atletismo, excluido desde 2015 por connivencia con el dopaje.

"Nos gustaría que nuestros deportistas compitieran en Polonia. Más aún cuando nuestros atletas se ganaron ese viaje con sus resultados y con su actitud durante un período tan difícil", apuntó Priválova.

Asimismo, se mostró optimista tras su conversación con Andersen, del que dijo que su impresión es que si de él dependiera la decisión sería positiva.

"Se ha hecho un gran trabajo. Todos queremos que la situación salga del punto muerto. Si la decisión la anuncian efectivamente antes del 22, tendremos tiempo suficiente para cumplimentar los trámites", señaló.

La legendaria velocista rusa destaca que los atletas rusos no se hacen ilusiones, ya que han pasado más de cinco años desde la exclusión de la FRA y son muchos los planes que se torcieron.

"Les entiendo, aunque me cuesta ponerme en su lugar. Hay que tener un amor auténticamente grande por el atletismo para no dejarlo. Estoy agradecida a todos nuestros atletas y espero que, si no ahora, en verano los veamos a todos en la arena internacional. Porque esto ya no hay quien lo aguante", declaró.

Priválova asumió el sábado la presidencia de la FRA después de que su nuevo presidente, Piotr Ivanov, tuviera que dejar el cargo por un plazo de dos años en cumplimiento de las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Fuentes cercanas a la triple campeona mundial de salto de altura, María Lasitskene, informaron en su momento de que ella y otros siete atletas rusos habían sido incluidos en un grupo que podría recibir la autorización para competir en la arena internacional.

Además de Lasitskene figuraba la campeona mundial de salto con pértiga, Anzhelika Sidorova, y el subcampeón mundial de 110 metros vallas, Serguéi Shubenkov.

Lo que no sabe es qué pasará con Shubenkov, que, según la prensa rusa, dio recientemente positivo por furosemida, aunque él tachó dicha información de "burda calumnia".