Rusos y bielorrusos podrán competir como ciclistas neutrales en pruebas UCI

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha informado este miércoles de que ha acordado que los ciclistas rusos y bielorrusos puedan competir como 'deportistas individuales neutrales' a partir del 1 de junio en pruebas que organice, y que podrán hacerlo con su equipo, siempre que éste no sea de nacionalidad rusa o bielorrusa.



La UCI autoriza, "bajo condiciones estrictas, la participación de ciclistas de nacionalidad deportiva rusa y bielorrusa como 'deportistas individuales neutrales' en las pruebas del calendario internacional, incluidas las pruebas de la Copa del Mundo y de la Copa de Naciones y en los Campeonatos del Mundo, sin que tengan ninguna implicación o asociación con Rusia o Bielorrusia, su federación nacional o su comité olímpico nacional", indica en una nota de prensa.

El organismo precisa que "toda persona que desee obtener el estatuto de 'deportista individual neutral' deberá solicitarlo en el marco de un procedimiento que conducirá, si se cumplen las condiciones, a la expedición de este estatuto" y que "la posibilidad de participar en competiciones internacionales como 'deportista individual neutral" será efectiva a partir del 1 de junio".

Asimismo indica que podrán hacerlo "con su equipo registrado en la UCI (o equipo de club) siempre que el equipo no sea de nacionalidad rusa o bielorrusa".

Los deportistas que obtengan el estatuto de 'individual neutral' no podrán tener vínculo contractual alguno o de otro tipo con los ejércitos ruso y bielorruso o con cualquier agencia de seguridad del Estado. Asimismo no podrán asociarse "en modo alguno con banderas, emblemas, himnos o cualquier otro símbolo" ruso o bielorruso, ni "apoyar activamente a la guerra en Ucrania en cualquier forma de expresión verbal, no verbal o escrita".

La UCI reitera "su firme condena de la agresión a Ucrania por parte del gobierno ruso, apoyado por el bielorruso", y pide "una vez más una rápida resolución del conflicto de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional".

Subraya además "el derecho de todos los deportistas, independientemente de su nacionalidad, a ser tratados sin discriminación, tal y como solicitan los expertos encargados por la Organización de las Naciones Unidas de realizar un estudio sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en sus conclusiones del 1 de febrero de 2023".

Con respecto a su apoyo a Ucrania, la UCI también ha decidido "continuar su apoyo financiero a la federación ucraniana de ciclismo y a sus deportistas con una nueva contribución financiera de 100.000 francos suizos, de los cuales 20.000 serán asignados por la Unión Europea de este deporte.

Asimismo ha acordado "acoger en el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI en Aigle (Suiza) a ciclistas que aspiren a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, con el objetivo de clasificar a un máximo de ucranianos para dicho certamen".

La UCI también proporcionará apoyo técnico y material a la federación ucraniana "para que sus ciclistas puedan seguir entrenándose y compitiendo, como ya se hizo en 2022, cuando se pusieron vehículos de asistencia a disposición de los corredores y el personal ucranianos, y se habilitó un crédito de 600,000 francos suizos para este fin, lo que convirtió a la UCI en la primera Federación Internacional del mundo en apoyar a los atletas ucranianos".