Russell Henley se proclama campeón de Mayakoba

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- No fue perfecto o espectacular, pero la consistencia de Russell Henley –al empatar el récord de torneo (261golpes)– se coronó en el World Wide Technology Championship at Mayakoba.

Para el estadounidense, cuarta victoria en el PGA Tour y primera en cinco años, necesaria para impulsar de nueva cuenta lo que fue alguna vez una prometedora carrera.

Después de tres rondas sin bogey, Henley no pudo mantenerse perfecto, al errar en las banderas 5 y 16 –las más difíciles en El Camaleón–, pero recuperó tres birdies y firmar una tarjeta uno bajo par (-23 en total).

"Pensé que sí podría lograrlo", comentó el campeón sobre ganar de manera perfecta (sin bogeys). "Nunca me lo puse como objetivo, solo pensé. Además, es algo muy difícil de conseguir, sobre todo con los vientos tan fuertes como los de aquí".

El norteamericano arrancó el domingo con seis impactos de ventaja, suficiente colchón para mantenerse relajado, a pesar de la presión de Scottie Scheffler, número dos en el ranking mundial, quien jugó la ronda dominical más baja (62 golpes), un brincó hasta el tercer lugar en el certamen. El segundo puesto se lo quedó el zurdo Brian Harman (-19).

Ninguno le hizo algún cosquilleo al nuevo campeón en Mayakoba.

Henley sumó un trofeo más a sus vitrinas, que ya empezaban a empolvarse. Su trayectoria empezó con éxitos, al ganar el Sony Open de Hawaii en 2013, a sus 23 años de edad. En 2014 se coronó en el Honda Classic y, en 2017, en el Houston Open.

Este 2022 empezó fuerte, con una derrota en desempate en Hawaii y sumó cinco Top 15 durante la temporada. Antes de competir en Mayakoba, participo en Sanderson Farms Championship y en The CJ Cup, en los cuales no pasó el corte y quedó T45, respectivamente.