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Rybakina avanza con paso firme a octavos

Por EFE

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
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Rybakina avanza con paso firme a octavos

Miami.- La kazaja Elena Rybakina alcanzó los octavos de final del WTA 1000 de Miami (Estados Unidos) tras derrotar en dos sets a la ucraniana Marta Kostyuk.

Rybakina, número 2 del ranking WTA, venció por 6-3 y 6-4 a Kostyuk, número 28, en 1 hora y 23 minutos de partido.

La kazaja, ganadora del último Abierto de Australia, sigue de dulce en este inicio de temporada, en el que también firmó una final en el WTA 1000 de Indian Wells, donde cayó contra la rusa Aryna Sabalenka (n.1).

Rybakina rompió una vez en cada set a Kosyuk, pese a que dispuso de 10 oportunidades de quiebre durante el partido.

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Esta es la sexta participación de la kazaja en el torneo de Miami, donde fue finalista en 2023 y 2024.

En la siguiente ronda le espera la australiana Talia Gibson número 68 del ranking.

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