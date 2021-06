"Sabía muy bien que era mi hijo", dice Corona sobre agresión a comisario

José de Jesús Corona, portero de Cruz Azul habló acerca del incidente que tuvo en la final con el comisario José Odilón Trujillo, quién quiso sacar del campo al hijo del cancerbero en pleno festejo por el título obtenido. Corona indicó en entrevista para ESPN que es poco entendible la actitud del comisario, "porque sabía muy bien que era mi hijo".

El veterano futbolista contó que Odilón Trujillo, "sabe desde hace tiempo que es mi hijo y que siempre se pone en la portería en dónde estoy yo... Él quiere ser portero, juega en la Sub 20 y le digo que observe los movimientos que se hacen, que aprenda de todo".

El mismo hijo de Corona, de nombre Misael contó en sus redes sociales que el comisario desde el inicio del juego preguntó por él para tenerlo bien identificado. Al término del partido, Jesús Corona de inmediato se abrazó con su hijo que ingresó al campo, cuando el portero se abrazaba con sus demás compañeros, el comisario quiso sacar a Misael del campo, ahí fue cuando el "JJ" reaccionó.

"Me molesté y le fui a quitar al comisario. No pasó nada, al final no sé si hubo mala intención de su parte, la Comisión ya tomó su decisión y la aceptamos, lo importante es que salimos campeones". Por estos incidentes, la Comisión Disciplinaria suspendió a Corona dos juegos, pero al Comisario lo castigó con cuatro partidos sin poder actuar.