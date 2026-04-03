Sacudida en Italia tras nuevo fracaso

ROMA.- El presidente de la federación de fútbol de Italia renunció el jueves en medio de presión política, dos días después de que la Azzurri no lograra clasificarse para un tercer Mundial consecutivo.

La decisión de Gabriele Gravina probablemente también derivará en la salida del técnico de Italia, Gennaro Gattuso.

El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, pidió un cambio en el liderazgo del fútbol del país después de que Gravina supervisara dos procesos de eliminatorias mundialistas decepcionantes.

"Es evidente para todos que el fútbol italiano necesita una reestructuración y ese proceso debe comenzar con un nuevo liderazgo en la FIGC (federación)", afirmó el miércoles Abodi.

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Las posibilidades de Italia de llegar al torneo de este año en Norteamérica terminaron el martes tras una derrota en tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina en un repechaje de clasificación.

Gravina asumió el mando de la federación en 2018 en reemplazo de Carlo Tavecchio, quien también dimitió después de que Italia no lograra llegar al Mundial de ese año.

La derrota ante Bosnia sumó más sufrimiento para Italia, cuatro veces campeona, después de haber sido eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, en los repechajes de clasificación para los dos últimos Mundiales. Las dificultades de Italia en los Mundiales se remontan a 2010 y 2014, cuando no logró avanzar de su grupo en ambas ocasiones.

El último partido de eliminación directa de la Azzurri en un Mundial fue en 2006, cuando ganó el título al vencer a Francia en la final tras una tanda de penales.

Gravina sí estuvo al frente del título de Italia en el Campeonato Europeo en 2021.

Se convocó a elecciones para el 22 de junio con el fin de elegir a un nuevo presidente de la FIGC.

Gravina también anunció que asistirá a una audiencia en el parlamento de Italia el próximo miércoles para hablar sobre "el bienestar del fútbol italiano".

Mancini, Inzaghi,

Conte, Allegri

Gattuso asumió en junio tras el despido de Luciano Spalletti, con el equipo ya en modo crisis luego de una derrota ante Noruega en su primer partido de la eliminatoria.

Luego la Azzurri encadenó una racha de seis victorias antes de volver a perder contra Noruega en noviembre, terminar segunda en su grupo y caer otra vez en el repechaje.

Entre los nombres que se mencionan para reemplazar a Gattuso están Roberto Mancini, Simone Inzaghi, Antonio Conte y Massimiliano Allegri.

Mancini condujo a Italia al título de la Eurocopa en 2021 y luego no logró llevar a la Azzurri al Mundial del año siguiente antes de marcharse para hacerse cargo de la selección nacional de Arabia Saudí.

Inzaghi dirigió al Inter de Milán al título de la Serie A en 2024 y ahora es entrenador del club saudí Al-Hilal.