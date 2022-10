Sainz domina los primeros libres; Checo Pérez fue quinto

El español Carlos Sainz (Ferrari) dominó la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en la que su compatriota Álex Palou (McLaren) fue el segundo mejor piloto no oficial de los cinco que participaron en esta práctica, mientras que Fernando Alonso (Alpine) concluyó sexto.



En sus primeros entrenamientos oficiales de Fórmula 1 tras los test de Barcelona y Austria, Palou pilotó con buenas sensaciones en Austin el coche del australiano Daniel Ricciardo.

Solo disponía de un juego de neumáticos (medios) y su plan de la sesión estaba definido, primero con sensores en una efímera toma de contacto y, después, dos tandas para coger confianza.

El objetivo del campeón de la IndyCar 2021, además de adquirir experiencia en la categoría reina del automovilismo, era no dañar el coche, algo que él consiguió y que no pudo evitar, por ejemplo, otro de los pilotos no oficiales que tomaron parte en la sesión, el italiano Antonio Giovinazzi.

Tras haber estado el año pasado al volante de Alfa Romeo, Giovinazzi se puso a los mandos de un Haas, el del danés Kevin Magnussen y a los siete minutos de la sesión perdió el control del monoplaza y se fue contra las protecciones. Ahí se quedó enganchado y hubo bandera roja en pista, pero fue momentánea, apenas un minuto.

A Palou, que llevó el dorsal 28, ese primer incidente le cogió ya en boxes, a los que llegó con algún problema técnico, que McLaren resolvió. Cuando retomó la práctica, se le vio relajado, al menos en los mensajes por radio con el equipo: "Este coche es una locura".

También en pista, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que la próxima semana correrá en casa, marcó un primer tiempo de referencia (1:40.549), registro que batieron a continuación el español de Alpine Fernando Alonso (1:39.555) y el compañero de equipo del asturiano, el francés Esteban Ocon (1:38.810), quien estrenó fondo plano.

El ya campeón, el neerlandés Max Verstappen, también se puso al frente (1:37.462), el canadiense Lance Stroll lo mejoró en dos milésimas con su Aston Martin y Carlos Sainz (Ferrari) se situó en primera posición (1:36.557) con un nuevo juego de blandos.

Tras el español, en la clasificación final de la sesión, se situaron Verstappen (1:37.081) y el británico Lewis Hamilton (1:37.332).

Stroll cayó hasta la cuarta plaza, Pérez fue quinto y Fernando Alonso, sexto, quedó por delante del Mercedes de George Russell y de su compañero de equipo, que fue undécimo.

Palou, que dio 21 vueltas, fue el segundo entre los pilotos no oficiales (1:39.911), solo por detrás del ruso-israelí Robert Shwartzman (1:38.951), que pilotó el Ferrari de Leclerc y, además, marcó su mejor tiempo con neumáticos blandos.

Con los mismos compuestos que el otro McLaren, el del británico Lando Norris, la diferencia fue de apenas 26 centésimas, aunque cuando su compañero calzó blandos, la distancia creció (1:37.856)

Junto a ellos y Gioviniazzi, corrieron el francés Théo Pourchaire, al volante del Alfa Romeo de Valtteri Bottas, y el estadounidense Logan Sargeant, que participó con el Williams de Nicholas Latifi.

- Tabla de tiempos de los primeros libres para el GP de EEUU:

.1. Carlos Sainz ESP Ferrari 1:36.857

.2. Max Verstappen NED Red Bull 1:37.081

.3. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:37.332

.4. Lance Stroll CAN Aston Martin 1:37.460

.5. Sergio Pérez MEX Red Bull 1:37.515

.6. Fernando Alonso ESP Alpine 1:37713

.7. George Russell GBR Mercedes 1:37.802

.8. Pierre Gasly FRA Alpha Tauri 1:37.810

.9. Lando Norris GBR McLaren 1:37.856

10. Sebastian Vettel GER Aston Martin 1:38.041

11. Esteban Ocon FRA Alpine 1:38.102

12. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo 1:38.276

13. AAlexander Albon THA Williams 1:38.422

14. Yuki Tsunoda JPN Alpha Tauri 1:38.898

15. Mick Schumacher GER Haas 1:38.922

16. Robert Schwartzman ISR Ferrari 1:38.951

17. Alex Palou ESP McLaren 1:39.911

18. Théo Pourchaire FRA Alfa Romeo 1:40.175

19. Logan Sargeant USA Williams 1:40.325

20. Antonion Giovinazzi ITA Haas 1:43.063.