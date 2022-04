Sainz firma nuevo acuerdo con Ferrari hasta 2024

El piloto español Carlos Sainz Jr. firmó un nuevo contrato con Ferrari hasta 2024 el jueves, antes que la escudería italiana de Fórmula Uno corra en casa el fin de semana.

Sainz se unió a Ferrari procedente de McLaren en 2021 con un acuerdo por dos años.

"Siempre he dicho que no hay mejor equipo para competir en la Fórmula Uno y luego de más de un año con ellos, puedo confirmar que ponerme este uniforme y representar a este equipo es único e incomparable", indicó Sainz. "Mi primera temporada en Maranello fue sólida y constructiva, con todo el grupo progresando juntos. El resultado de todo ese trabajo ha sido claro hasta ahora en la temporada".

Ferrari lidera el campeonato de constructores después de dos victorias del compañero de escudería de Sainz, Charles Leclerc, en las tres primeras carreras. Sainz, que nunca ha ganado una carrera de la F1, terminó segundo en Bahrein y tercero en Arabia Saudí, pero el piloto español abandonó por choque en el último Gran Premio de Australia.

Sainz, de 27 años, es tercero en la clasificación de pilotos, 38 puntos detrás de Leclerc y cuatro debajo de George Russell.

"Me siento fortalecido por esta renovada muestra de confianza en mí y ahora no puedo esperar para subir al auto, dar lo mejor de mí por Ferrari y dar a sus aficionados mucho qué celebrar", agregó Sainz. "El F1-75 está demostrando ser uno de los favoritos, lo que me puede permitir perseguir mis objetivos en la pista, comenzando con mi primera victoria en la Fórmula Uno".

La próxima carrera es el Gran Premio de Emilia-Romagna el fin de semana, que se corre en Imola, en un circuito que lleva el nombre del fundador del equipo italiano y su hijo: Enzo y Dino Ferrari.

Ferrari no gana una carrera en casa desde 2019, cuando Leclerc brilló en Monza en el GP de Italia.