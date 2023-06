Salinas Pliego manda a limpiar Estadio Kraken para el juego del Tri

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL). - La Selección Mexicana jugará por primera vez en Mazatlán, el próximo miércoles 7 de junio en el Estadio Kraken, ante su similar de Guatemala y quieren tener todo bajo control.

Ricardo Salinas Pliego, propietario del Mazatlán FC, lanzó un polémico tuit en el que revela que la fachada del inmueble de Los Cañoneros fue lavado previo al encuentro entre México y el combinado guatemalteco.

"Por cierto, para el juego del miércoles en el Kraken, ya les mandé lavar el estadio, para que no estén llorando de que está muy sucio y no se cuanta queja. Los consiento más que sus mamás", escribió en Twitter el presidente de Grupo Salinas, junto a fotografías de trabajadores limpiando la fachada blanca.

Desde su inauguración en 2020, la especie de domo blanco qué cubre el Estadio Kraken no había sido lavada y con el paso de estos tres años, se notó el cambio de color en el inmueble, es por ello que decidieron limpiarlo para recibir al Tricolor de Diego Cocca.

¿Cuándo y dónde ver el juego de la Selección Mexicana en Mazatlán? El combinado nacional qué comanda el argentino Diego Cocca, disputará este miércoles el primero de dos amistosos qué encararán antes de jugar ante Estados Unidos en la semifinales de la Nations League.

Primero será ante Guatemala en el Estadio Kraken de Mazatlán y posteriormente viajarán a San Diego para medirse a Camerún el 10 de junio.

· Fecha: miércoles 7 de junio.

· Horario: 19:00.

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.