Sambueza ve al Toluca calificando a la liguilla

Para el experimentado mediocampista de los Diablos Rojos de Toluca, Rubens Sambueza, representa una gran satisfacción apuntarse como el líder de asistencias un torneo más en el futbol mexicano.

Pero advirtió que, por encima de este logro individual, están los objetivos de grupo, de ahí que ahora se enfoca en que los Diablos logren superar el repechaje ante el campeón vigente León, y estar presentes en la liguilla. Sambueza fue el mejor asistidor de la Liga MX con 6 pases para gol.

"Creo que en lo individual eso es muy importante para mí, porque soy un jugador que trata de estar la mayor cantidad de tiempo con la pelota, poder asistir a los compañeros, así que terminar primero en ese rubro en lo individual es importante, me llena de satisfacción, pero sin olvidarse que lo principal es el tema de lo grupal".

Y añadió: "Si no me equivoco, soy el segundo máximo asistidor de la Liga mexicana, atrás del 'Pony' [Rodrigo] Ruiz, un gran jugador que lo tuve de compañero, entonces, todas esas estadísticas, al margen de que quedan registradas y son lindas, uno trabaja en lo grupal y en lo individual para que todas las cosas salgan bien".

Otra de las estadísticas que hablan de la calidad y profesionalismo de Sambueza es que, desde su regreso con Toluca, ha participado de 34 de los 35 juegos disputados por el equipo en Liga y Liguilla.

CONTRA LEÓN. Por otro lado, en relación a cómo llega Toluca FC a disputar el duelo de reclasificación con el vigente Campeón, León, el argentino naturalizado mexicano, comentó:

"Bien, muy entusiasmado, con ganas de poder hacer un buen juego. Ha sido un campeonato irregular, eso hay que admitirlo, y el domingo es un partido en el que tanto León como nosotros vamos a querer estar en la fiesta grande, en liguilla. Va a ser un partido competitivo, que creo que el que esté más concentrado y el que mejor haga las cosas se va a llevar el juego".

El jugador de los Diablos negó que el equipo vea este duelo como una "revancha", más bien, lo consideran una nueva oportunidad para llegar a la liguilla, una que hay que aprovechar, por eso, aunque se enfrentan al último campeón del futbol mexicano.

Toluca tiene claro que "tenemos que entrar (a la cancha) y ser atrevidos, contundentes, demostrar que queremos estar en liguilla, hacer un partido correcto como para que las cosas salgan lo mejor posible.

"Todos los equipos del futbol mexicano se conocen de pies a cabeza, no hay misterios en eso. Hace mucho tiempo que los equipos ya se conocen, conocen los jugadores, los técnicos. Por eso digo que va a depender mucho del esfuerzo grupal para conseguir un buen resultado el domingo", comentó.