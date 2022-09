Samsonova derrota a Zheng para su 3er título WTA en 2 meses

Liudmila Samsonova prolongó su sensacional verano al conquistar su tercer título en dos meses tras derrotar el domingo 7-5, 7-5 a la promesa china Zheng Qinwen en el Abierto Pan Pacífico.

Samsonova, 30ma del ranking, se consagró en los torneos de Washington y Cleveland en agosto y también alcanzó la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos. La rusa de 23 años ha ganado 18 de sus últimos 19 partidos y no cedió un solo set en Tokio.

"Es fantástico. Creo que necesito algo de tiempo para entenderlo, pero es increíble", dijo Samsonova, quien ha ganado las cuatro finales que ha disputado. "Fue un partido tenso. Estaba preparada físicamente, pero cansada mentalmente porque estuve jugando sencillos y dobles todos los días. Estoy feliz sobre cómo manejé la presión".

Samsonova añadió que el veto a los jugadores de Rusia en Wimbledon le ayudó para trabajar en su juego, pero no respaldó la medida.

"Wimbledon, para mí, es el mejor torneo. Me encanta. La noticia me afectó. Estuve un mes sin jugar", dijo. "No estoy de acuerdo con que la política interfiera en el deporte porque es injusto".

Samsonova, derrotó a Elena Rybakina, la campeona de Wimbledon, en la primera ronda. y la ex número uno mundial Garbiñe Muguruza en los cuartos de final.

Al alcanzar la final, Zheng se convirtió en la finalista china más joven — con 19 años — en un torneo de la gira WTA, eclipsando una marca fijada por Peng Shuai.