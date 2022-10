Samuel Eto'o explota contra Henry: "No estaba a mi nivel"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Samuel Eto'o es una de las figuras más importantes del futbol de África, un delantero fuerte y con velocidad que cautivó al mundo vistiendo la camiseta del FC Barcelona.

El exjugador del Club catalán y que actualmente es el presidente de la Federación de Camerún, reconoció en una entrevista que su nivel en España era increíble, incluso superando a varios de sus compañeros.

El "León Indomable", puso como ejemplo a Thierry Henry, jugador que consideró jamás estuvo a su nivel mientras ambos jugaban en el equipo culé.

"Creo que no estaba al nivel de Anelka. Era bueno, pero yo prefería a otros jugadores. En cualquier caso, a mi nivel no estaba seguro".

Las declaraciones del exjugador camerunés no fueron bien tomadas por la afición catalana, quien reconoció su talento, pero en un debate en redes sociales llegaron a la conclusión de que ambos eran similares en su estilo de juego.