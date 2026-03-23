San Luis femenil cae ante Amazonas

En actividad de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Atlético de San Luis Femenil no pudo hacer valer la localía y terminó cayendo 0-2 ante Tigres Femenil en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El conjunto visitante tomó ventaja desde temprano en el partido. Al minuto 13, la delantera Jhenifer Da Silva abrió el marcador tras un veloz desdoble de las Amazonas, que aprovecharon su velocidad y técnica para romper la defensa potosina.

Previo al gol, el cuadro local había generado un par de aproximaciones de peligro frente al arco defendido por Cecilia Santiago, quien tuvo intervenciones clave para mantener su portería en cero. Al minuto 30, Enyerliannys Higuera protagonizó la oportunidad más clara para las potosinas, pero nuevamente la guardameta felina evitó la caída de su marco.

Durante el resto del primer tiempo, ambos equipos generaron algunas llegadas, aunque Tigres mantuvo el orden defensivo y logró conservar la ventaja mínima antes del descanso.

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Para la segunda mitad, el Atlético de San Luis salió con mayor intención ofensiva y volvió a inquietar con llegadas de Higuera, pero una vez más Cecilia Santiago respondió de forma oportuna. Cuando parecía que las locales podían empatar, Tigres sentenció el encuentro al minuto 84, con anotación de Natalia Colin, quien definió frente al arco para el 0-2 definitivo.

Con este resultado, las potosinas suman una derrota más en el torneo, mientras que Tigres reafirma su protagonismo en la competencia. Para la siguiente jornada, el Atlético de San Luis visitará a Santos Laguna Femenil en la cancha del TSM, en duelo programado para el sábado 28 de marzo a las 17:00 horas.