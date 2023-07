San Luis no aprovecha y sólo empata con Monterrey

A-AA+



SAN LUIS POTOSI, SLP., julio 1 (EL UNIVERSAL).- Atlético San Luis no supo aprovechar los penales que tuvo a su favor y se tuvo que conformar con el empate a un gol ante Rayados de Monterrey en partido jugado en el Alfonso Lastras, de la jornada 1 de la Liga MX.

San Luis fue más que Rayados, tomó la iniciativa y tuvo constantes llegadas al arco rival, pero sin poder concretarlas; mientras que Monterrey no mostró el poderío de la temporada pasada, se notó falto de juego y de conjunto y pudo perder el partido

Pero fue San Luis el que tomo la iniciativa y tuvo varias jugadas que no llegaron a la meta defendida por Esteban Andrada o fueron bien controladas por éste; a pesar de ello, el cuadro local seguía llegando. Mientras que Monterrey elaboraba más sus jugadas y tratando atacar por todas las zonas del campo.

Sin embargo, en una de esas pocas jugadas rayadas, Jordi Cortizo tomó el balón por la banda derecha y mando un centro a modo para que Rogelio Funes Mori, con marca, cabeceara el balón que se incrustó por el lado derecho de Andrés Sánchez al 38.

Para la segunda parte, San Luis salió con todo y de inmediato logró el empate mediante un penalti hecha a Jhon Murillo. Ángel Zaldívar se encargó de cobrar y vencer a Andrada.

Al 67 San Luis pudo tomar la ventaja gracias a otro penal tras una falta a Vitinho. Zaldívar nuevamente fue el cobrador, pero su disparó fue débil y sin colocación que el portero rayado atajo sin problemas.

Casi al final del juego Monterrey tuvo una, tras un pase retrasado de Luis César Domínguez que robó Rodrigo Aguirre quien, ante la salida de Sánchez, bombeó el esférico, pero el balón se fue por arriba del travesaño.

Fue un encuentro con ambos equipos en busca del gol, con mayor insistencia en el local, aunque su falta de oficio le costó en el marcador. Monterrey, a esperar para llegar al potencial mostrado en la campaña anterior.