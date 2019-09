San Luis presente en Torneo "Viva México" de Racquetbol

Este viernes 13 y 14 de septiembre en las canchas del Club Campestre del Lago se lleva a cabo el Torneo "Viva México" de Racquetbol en el cual estarán jugadores potosinos acompañados por Pedro Lara Rubio, Secretario de la Federación Mexicana de este deporte.

La salida a los jugadores, de los diferentes clubes deportivos de la ciudad la entre ellos: La Loma, Libanés, Punto Verde y Deportivo 2000, la dio el Licenciado Alejandro Martínez Andrade, presidente de la Asociación Potosina de Racquetbol.

La lista de racquetbolistas que hicieron el viaje al torneo "Viva México" en Matamoros y que organiza Jonatán Sánchez, presidente de la Asociación de Racquetbol de Tamaulipas, es la siguiente:

Saúl Rivera que jugará en la categoría "A", Sebastián de la Rosa en categoría "A", José Miramontes, en categoría master 45 y mayores y "B", Juan Carlos Castillo en "B" y en dobles "B", Marco de la Cruz va en 14 y menores y en dobles "B".

Además de Maximiliano Castillo que va en 14 y menores y "C", Hugo Castillo en "C", Diego Alonso en categoría "A", Nicolás Galindo competirá en 14 y menores y "C"; Ricardo Alonso en master 45 y mayores y "B", Marco Galindo jugará en 45 y mayores y "C".

Mientras que Hugo Aguilar competirá en master 45 y mayores y "C"; Gerardo Guzmán en 45 años y menores; Antonio Zavala en 45 y mayores, Saúl Medellín en categoría "A", en tanto que Luis Rubio en la categoría "C" y "B".