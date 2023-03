Sancionan a equipo por lucir una pancarta sobre la tragedia de Calabria

Roma, 12 mar (EFE).- El Juez Deportivo de Bérgamo sancionó a un equipo de la tercera categoría de Lombardía, el Athletic Brighela, con una multa de 550 euros y con expulsiones deportivas al entrenador y al capitán por lucir una pancarta sobre la tragedia de Cutro (Calabria), en la que 74 migrantes perdieron la vida en un naufragio el pasado 26 de febrero.

"Cementerio mediterráneo. No más muertos en el mar", lucía la pancarta que el Athletic Brighela exhibió el pasado 5 de marzo antes del comienzo de su partido ante el River Negrone a pesar de que el árbitro del encuentro había prohibido al equipo lombardo saltar al campo con ella.

Y es que el capitán del equipo, Pietro Rota desoyó la negativa del trencilla para mostrar una pancarta que el club calificó "sin mensaje político".

El precio a pagar por el equipo es de 550 euros y la sanción deportiva de su capitán hasta el próximo 23 de abril; así como la del entrenador Luiggi Cattaneo. El club italiano defendió su postura a través de un comunicado.

"Lo que ocurrió nos sorprendió, inevitablemente. Pero no era la primera vez que compartíamos mensajes humanitarios dentro y fuera del campo. Nuestra realidad es compartida entre el vestuario, la grada y la administración. Ya habíamos saltado al campo hace exactamente un año contra la guerra de Ucrania y contra todas las guerras del mundo. Ninguna multa", expresó el club lombardo.

"Hoy nos encontramos comentando una medida límite. Pero nadie ni ninguno de nosotros nos consideramos víctimas de esto. Las víctimas están en el fondo del mar: más de 26.000 en los últimos 10 años. Un genocidio sumergido por la hipocresía de un mundo que, al otro lado de la línea abisal, finge que los cuerpos deshumanizados no existen", añadió.

"Cuerpos violados. Cuerpos inútiles, inexistentes. No reconocer que este surco trazado a lo largo de las fronteras de las aguas internacionales existe equivale a no comprender el drama de un sistema político, económico, social y cultural que separa estructuralmente a los sujetos dignos de los prescindibles. Aquí hemos querido subrayarlo y lo reivindicamos. No nos sentimos culpables en absoluto. ¿Nos llegó la multa y nos llegaron las inhabilitaciones? Pagaremos", sentenció.

El club confirmó que está estudiando "cuidadosamente" los papeles para "considerar un posible recurso".