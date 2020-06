Sancionan a médico que participó en una función de lucha libre

Después de prestar sus servicios médicos en una función de lucha libre a puerta cerrada en la Arena Naucalpan (14 de junio), sin permiso por parte de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional del Estado de México, un médico adscrito a ésta fue sancionado, confirmó el licenciado Juan José Herrera Rodríguez, Secretario Ejecutivo del organismo que regula el deporte de los costalazos en la entidad.

"Estoy notificado que fue a la Arena Naucalpan, no fue mandado por la Comisión y está sancionado por la misma, fue contratado directamente por la empresa", advirtió en entrevista con el Universal Deportes.

Distinto destino tuvo Marco Antonio Moreno Madrid, promotor de la citada arena, a quien una semana antes se le había suspendido la licencia para realizar eventos, (por organizar una función sin autorización) y que tras una audiencia, tendrá seis meses para no infringir el reglamento y recuperar el documento de forma permanente.

"La licencia está condicionada durante seis meses, conservando sus derechos y obligaciones". Si en ese tiempo no viola el reglamento "le devolveremos la licencia de forma permanente".

Agregó que deben evitar que haya funciones a puerta cerrada, "debido a las posibilidades que existen de contagio (de Covid-19), tienen un contacto físico real (los luchadores) que los convierte en foco de infección. Existen demasiadas funciones clandestinas, mismas que no cuentan con luchadores acreditados como profesionales".

Detalló que el 14 de junio suspendió, con apoyo de la autoridad municipal, otra función en la Arena Cuautitlán Izcalli. "Se habló con el promotor del Coliseo Coacalco para que no se realizara un evento el domingo 21, y hemos parado funciones en Neza y Tultitlán. Solicitudes tenemos muchas para otorgar permisos, pero estamos supeditados a la autorización del Gobierno del Estado. No es una imposición de la Comisión".,

Al preguntarle cuál es el número de promotores acreditados por la comisión de la entidad, explicó que no superan el número de 25. "Así que tratamos de regular esos vacíos. Una función regulada por la Comisión no inicia si no existe una ambulancia afuera del lugar, debe haber un médico capacitado en lucha libre para poder sacar adelante cualquier situación; además de un comisionado que avale ser luchador profesional y su personaje".

Y aclaró la postura de la Comisión respecto a futuros eventos. "No se les está quitando el derecho a trabajar, se está regulando la actividad debido a una normatividad sanitaria en el país. Ya tenemos un protocolo sanitario para un reinicio de actividades, pero no podemos hacerlo público en tanto la Secretaría de Salud no lo apruebe, sería mal informar a los promotores".