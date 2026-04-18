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Santas caen ante Correcaminos

Potosinas y tamaulipecas dividieron la serie en el Miguel Barragán

Por Romario Ventura

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
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Santas caen ante Correcaminos

Las Santas del Potosí no lograron completar la barrida en casa y terminaron por dividir la serie tras caer 68-72 frente a Correcaminos UAT Femenil, en duelo correspondiente a la Liga Caliente.mx LNBP Femenil, disputado en el Auditorio Miguel Barragán.

El encuentro comenzó con dominio de la quinteta potosina, que impuso condiciones en la pintura y tomó ventaja desde el primer periodo, cerrando los primeros diez minutos con marcador de 19-13, tras un enceste de Katya Mendoza.

Para el segundo cuarto, la dinámica cambió a favor de la visita. Correcaminos ajustó su esquema en la duela y logró darle la vuelta al marcador con una ofensiva más efectiva, yéndose al descanso con ventaja de 28-37.

En el tercer periodo, el conjunto tamaulipeco mantuvo el ritmo ofensivo e incluso amplió la diferencia; sin embargo, en la recta final del cuarto, Santas reaccionó con una mejora defensiva y logró acortar distancias con un triple sobre la bocina, dejando el marcador 51-57.

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El último cuarto fue el más disputado del encuentro, con las locales acercándose a solo dos puntos de diferencia, aunque finalmente no les alcanzó para concretar la remontada, sellándose la victoria de Correcaminos por 68-72.

En el plano individual, Jillian Hollingshead fue la jugadora más destacada por Santas del Potosí al registrar 22 puntos, cinco rebotes y una asistencia. Por parte de la visita, Dorie Harrison encabezó la ofensiva con 22 unidades, además de siete rebotes y una asistencia.

Tras este resultado, Santas del Potosí se prepara para su siguiente compromiso cuando visite a Abejas de León Femenil el próximo jueves y viernes en el CODE, en partidos programados a las 19:30 horas. Por su parte, Correcaminos regresará a casa para enfrentar a Freseras de Irapuato en su próxima serie.

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