Santas del Potosí pegan primero

En un duelo intenso correspondiente a la jornada 11 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, las Santas del Potosí se impusieron a Correcaminos UAT Femenil en la duela del Auditorio Miguel Barragán, en un partido que se definió en los últimos minutos.

El encuentro comenzó con gran intensidad defensiva por parte de ambos equipos, en un constante ida y vuelta que mantuvo el marcador cerrado. Las potosinas lograron llevarse el primer cuarto por la mínima diferencia, 20-19.

Para el segundo periodo, las locales tomaron el control del juego con mayor efectividad en sus tiros de campo y un sólido trabajo en la pintura, lo que les permitió ampliar la ventaja e irse al descanso con marcador de 42-31. En este lapso destacó la presencia de la potosina María Faz, actual jugadora de Correcaminos y ex elemento de la Universidad de Duke.

Tras el medio tiempo, Correcaminos reaccionó y logró acortar distancias, llevándose el tercer cuarto por una posesión, aunque las Santas mantuvieron la ventaja global de 52-43 al entrar al último periodo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el cierre del partido, el conjunto visitante apretó el marcador y llevó el juego a un dramático "clutch time", sin embargo, el dominio en el juego interior de las potosinas y las fallas desde la línea de tiros libres de Correcaminos terminaron por inclinar la balanza a favor de las locales, que se quedaron con la victoria con un score final de 76-66.

Al finalizar el encuentro, la figura fue Jillian Hollingshead, quien firmó un doble-doble con 17 puntos y 11 rebotes. También destacó Christeina Bryan, con 14 unidades, además de dos asistencias y dos robos.

Tras el partido, el Coach de Santas Luis García Sevilla destaco en zona mixta que la clave fue la intensidad defensiva y la unión del grupo en los momentos decisivos, factores que buscarán mantener en el segundo juego de la serie.

La actividad continuará este viernes a las 20:00 horas, nuevamente en el Auditorio Miguel Barragán, donde ambos equipos saldrán en busca del triunfo. Para este compromiso, la directiva anunció promoción 2x1 en boletos en todas las localidades, con el objetivo de contar con el respaldo de la afición en un duelo que promete emociones de principio a fin.