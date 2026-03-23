Santas pierde la serie ante Adelitas

Las Santas del Potosí terminaron perdiendo la serie ante las Adelitas de Chihuahua con un marcador final de 91-56 en duelo correspondiente a la Jornada 4 de la LNBP Femenil 2026, disputado en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

El partido inició con ventaja para la escuadra potosina gracias a un arranque efectivo de Christeina Bryan, pero rápidamente Adelitas reaccionó con un triple de Pollard para tomar el control. La intensidad de Carey en la pintura y la consistencia de Green permitieron a las locales cerrar el primer cuarto arriba 22-18.

En el segundo periodo, Adelitas amplió la diferencia con una ofensiva más estructurada, destacando Steinberga y Xicoténcatl, para irse al descanso con ventaja de 49-32.

Tras el medio tiempo, el equipo local sentenció el encuentro con un parcial de 10-0 y una explosiva actuación de Green, quien dominó desde la media y larga distancia, llevando la ventaja hasta los 30 puntos. Al finalizar el tercer cuarto, el marcador era de 73-43.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el último periodo, Adelitas mantuvo el control del juego, incluso dando minutos a jugadoras mexicanas como Karina Ortiz, Saide Peraza Vargas, Lina Moreno y Abdi Xicoténcatl, sellando así la victoria por 91-56.

La gran figura del encuentro fue Zaay Green, quien tuvo una actuación sobresaliente al imponer marca personal con 35 puntos, además de aportar siete asistencias. Por el lado de Santas, Nyam Thornton fue la más destacada con 15 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, seguida de Kaia Harrison con nueve unidades.

Con este resultado, Adelitas reafirma su poderío ofensivo al registrar más de 90 puntos en jornadas consecutivas, mientras que Santas del Potosí buscará recuperarse en casa cuando reciba a Fuerza Regia Femenil los próximos 26 y 27 de marzo en el Auditorio Miguel Barragán.