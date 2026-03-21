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Santas visitan a las Adelitas

Esperan demostrar su evolución y competir ante las de Chihuahua

Por Romario Ventura

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
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Santas visitan a las Adelitas

El equipo Santas del Potosí se reporta listo para encarar una complicada serie ante Adelitas de Chihuahua, programada para este sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

Los encuentros se disputarán el sábado a las 15:00 horas y el domingo a las 16:00 horas, en lo que se anticipa como una serie intensa entre dos escuadras que buscan consolidarse dentro de la competencia.

El head coach del conjunto potosino, Luis García, reconoció la calidad del rival, al señalar que Adelitas es uno de los equipos más competitivos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional; sin embargo, manifestó su confianza en el trabajo que ha venido realizando su equipo.

El estratega destacó que Santas ha tenido un arranque exigente enfrentando a rivales de alto nivel, como el conjunto de Cancún, que cuenta con jugadoras con experiencia en la WNBA, lo que ha servido para fortalecer el proceso del equipo. En ese sentido, aseguró que el grupo continúa en crecimiento y con la firme intención de conseguir resultados positivos.

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Asimismo, Luis García resaltó la integración de nuevas jugadoras al plantel, así como el aporte de las basquetbolistas mexicanas, quienes han sido fundamentales en el desarrollo y funcionamiento del equipo.

La afición podrá seguir las acciones de esta serie a través de las plataformas digitales oficiales de la liga, incluyendo su página de Facebook, el canal de YouTube LNBP Oficial y su sitio web.

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