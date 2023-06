Santiago Giménez: Es un duro golpe para nuestra realidad

A-AA+

LAS VEGAS, EU., junio 16 (EL UNIVERSAL).- Todos esperaban a Santiago Giménez en el once inicial del juego entre México y Estados Unidos. Hasta él mismo.

Más cómo se comportó el equipo mexicano en la cancha del Allegiant Stadium, quién sabe qué tanto podría haber ayudado el llamado "Bebote", quien fue directo al dar su opinión sobre el juego: "Es un golpe de realidad, y esto empieza por los jugadores".

En entrevista a TUDN al terminar el juego ante Estados Unidos, el delantero del Feyenoord de Países Bajos fue sincero. "Ellos quisieron ganar, nosotros no, así no se puede. No sé si esto fue una vergüenza, pero sí es un golpe de realidad".

Giménez quisiera explicar lo que sucedió, pero... es que "no se pueden encontrar explicaciones", para la humillante derrota. "No propusimos, se perdió la cabeza".

Para el atacante, "donde debimos de hablar, explicar algo, fue dentro del campo. Hay que dar la cara, al aficionado sólo le puedo decir gracias y que vamos a darle la vuelta a esto".

No queda más que prometer, "trabajar, concentrarnos y seguro que le daremos la vuelta a esto".

La Selección Mexicana jugará el domingo contra Panamá, en duelo por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf, mientras que el partido por el título será entre Estados Unidos y Canadá.