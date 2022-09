Santiago Giménez le "hace el feo" al América

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Uno de los futbolistas que está viviendo un gran momento es Santiago Giménez, quien actualmente es atacante del Feyenoord de la Eredivisie y comienza a destacar con sus goles.

El ´Chaquito´ ha logrado brillar en el futbol europeo y desde que llegó no olvida sus raíces celestes. Recientemente sacó su orgullo Cruzazulino para manifestar que nunca jugaría con el América.

En una entrevista, "Werevertumorro" le comentó al futbolista, "Después a lo mejor llegas al América, no sé". A lo que Giménez de inmediato respondió, "No, no. Eso sí nunca, nunca".

El youtuber le recordó de manera irónica el fichaje del "Cabecita", quien fue campeón con Cruz Azul y actualmente juega con Las Águilas, "Así decía un amigo que se apellida Rodríguez".

Contrario a lo que hizo alguna vez su padre Christian Giménez, de defender a Cruz Azul y al América, Santiago reitera que nunca llegaría a Coapa.

Actualmente, "Santi" está teniendo una fuerte disputa con otros delanteros mexicanos por un lugar en la lista final de Gerardo Martino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.